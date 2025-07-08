Какое обещание Трамп дал Зеленскому по Украине — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим об обещании президента США Дональда Трампа предоставить больше оружия Украине. Также обсудим увеличение количества обстрелов украинских городов со стороны РФ.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

политтехнолог Олег Постернак.

Ранее мы писали, во время телефонного разговора американский лидер Дональд Трамп заверил Президента Украины Владимира Зеленского в продолжении помощи.

Также мы сообщали, что Минобороны США отправит Украине дополнительное оборонное вооружение.