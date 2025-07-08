Яку обіцянку Трамп дав Зеленському щодо України — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про обіцянку президента США Дональда Трампа надати більше зброї Україні. Також обговоримо збільшення кількості обстрілів українських міст з боку РФ.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
- народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- політтехнолог Олег Постернак.
Раніше ми писали, під час телефонної розмови американський лідер Дональд Трамп запевнив Президента України Володимира Зеленського у продовженні допомоги.
Також ми повідомляли, що Міноборони США відправить Україні додаткове оборонне озброєння.