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Яку обіцянку Трамп дав Зеленському щодо України — ефір Вечір.LIVE

Яку обіцянку Трамп дав Зеленському щодо України — ефір Вечір.LIVE

08 липня 2025 р. 17:50

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12:51 Конференція з відновлення — виступ Зеленського перед лідерами ЄС

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08:00 Трамп обіцяє Patriot Україні — ефір Ранок.LIVE

9 липня 2025
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19:40 Рютте і Мерц зробили заяву про Україну — трансляція

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19:00 Розпуск Київради та імпічмент Кличку — ефір Київський час

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про обіцянку президента США Дональда Трампа надати більше зброї Україні. Також обговоримо збільшення кількості обстрілів українських міст з боку РФ.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат  8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
  • народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • політтехнолог Олег Постернак.

Раніше ми писали, під час телефонної розмови американський лідер Дональд Трамп запевнив Президента України Володимира Зеленського у продовженні допомоги. 

Також ми повідомляли, що Міноборони США відправить Україні додаткове оборонне озброєння.

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13:26 Зеленський у Римі проведе переговори з лідерами ЄС

13:19 Мінімалка і доплати в Польщі — скільки можна заробляти у 2025

13:13 В Одесі стріляли в собаку серед дня — поліція відкрила справу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:12 У ЄС оголосили про створення фонду для відбудови України

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