Яку обіцянку Трамп дав Зеленському щодо України — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про обіцянку президента США Дональда Трампа надати більше зброї Україні. Також обговоримо збільшення кількості обстрілів українських міст з боку РФ.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

політтехнолог Олег Постернак.

Раніше ми писали, під час телефонної розмови американський лідер Дональд Трамп запевнив Президента України Володимира Зеленського у продовженні допомоги.

Також ми повідомляли, що Міноборони США відправить Україні додаткове оборонне озброєння.