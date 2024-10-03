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Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

3 октября 2024 г. 11:28

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11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

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12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

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Народная депутат Галина Янченко рассказала, что накануне выборов Польша актуализирует темы относительно Волынской трагедии. По ее словам, Украина не должна на это реагировать излишне эмоционально.

Об этом Галина Янченко сказала в эфире Ранок.LIVE в четверг, 3 октября.

Как Польша манипулирует Волынской трагедией

"Этот вопрос (Волынской трагедии. — Ред.) в Польше актуализируется накануне выборов. Поляки поднимают эти темы для политической манипуляции и Украина не должна на это реагировать чрезмерно эмоционально", — сказала Янченко.

Кроме того, она заявила, что сейчас мир видит аналогичную ситуацию сейчас в США в преддверии президентских выборов.

По словам депутата, именно поэтому украинцам нужно становиться сильнее и независимее, поскольку мы не можем зависеть от графика выборов наших западных партнеров.

Янченко предложила реформировать производство украинского вооружения, чтобы стать самостоятельнее.

Волынская трагедия — что известно

В 1943 году произошел конфликт между украинцами и колонистами-поляками на Волыни, в результате которого погибло большое количество мирных жителей с обеих сторон. Польша и пророссийская пропаганда называет эти события "волынской резней".

Украинские историки в основном начали исследовать эту тему после провозглашения Украиной независимости, а активизация исследований произошла после Революции достоинства, поскольку в 2015 году были рассекречены архивы бывших репрессивных органов СССР до 1991 года, хранившиеся в фондах на территории Украины.

Что предшествовало

Напомним, в ответ на запросы польских граждан Украинский институт национальной памяти планирует начать в 2025 году работу по поиску и эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Эти работы будут проходить в Ровенской области.

В то же время, заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это произойдет в случае, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом.

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12:35 В двух областях ввели аварийные отключения света

12:34 Мария Орлова рассказала о проекте "Музика заради перемоги", который поддерживает украинских военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:30 Эксперт объяснил, зачем россияне распространяют фейки об ударе вакуумной бомбой

12:27 Необновленные данные в ТЦК – одесский юрист объяснил, как избежать штрафа

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11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

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12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

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