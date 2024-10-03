Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Народная депутат Галина Янченко рассказала, что накануне выборов Польша актуализирует темы относительно Волынской трагедии. По ее словам, Украина не должна на это реагировать излишне эмоционально.

Об этом Галина Янченко сказала в эфире Ранок.LIVE в четверг, 3 октября.

Как Польша манипулирует Волынской трагедией

"Этот вопрос (Волынской трагедии. — Ред.) в Польше актуализируется накануне выборов. Поляки поднимают эти темы для политической манипуляции и Украина не должна на это реагировать чрезмерно эмоционально", — сказала Янченко.

Кроме того, она заявила, что сейчас мир видит аналогичную ситуацию сейчас в США в преддверии президентских выборов.

По словам депутата, именно поэтому украинцам нужно становиться сильнее и независимее, поскольку мы не можем зависеть от графика выборов наших западных партнеров.

Янченко предложила реформировать производство украинского вооружения, чтобы стать самостоятельнее.

Волынская трагедия — что известно

В 1943 году произошел конфликт между украинцами и колонистами-поляками на Волыни, в результате которого погибло большое количество мирных жителей с обеих сторон. Польша и пророссийская пропаганда называет эти события "волынской резней".

Украинские историки в основном начали исследовать эту тему после провозглашения Украиной независимости, а активизация исследований произошла после Революции достоинства, поскольку в 2015 году были рассекречены архивы бывших репрессивных органов СССР до 1991 года, хранившиеся в фондах на территории Украины.

Что предшествовало

Напомним, в ответ на запросы польских граждан Украинский институт национальной памяти планирует начать в 2025 году работу по поиску и эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Эти работы будут проходить в Ровенской области.

В то же время, заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это произойдет в случае, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом.