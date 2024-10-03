Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки arrow
Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

03 жовтня 2024 р. 11:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Народна депутатка Галина Янченко розповіла, що напередодні виборів Польща актуалізує теми щодо Волинської трагедії. За її словами, Україна не повинна на це реагувати надмірно емоційно.

Про це Галина Янченко сказала в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 3 жовтня. 

Як Польща маніпулює Волинською трагедією

"Це питання (Волинської трагедії. — Ред.) в Польщі актуалізується напередодні виборів. Поляки підіймають ці теми для політичної маніпуляції й Україна не повинна на це реагувати надмірно емоційно", — сказала Янченко. 

Крім того, вона заявила, що зараз світ бачить аналогічну ситуацію зараз в США напередодні президентських виборів.

За словами депутатки, саме через це українцям потрібно ставати сильнішими й незалежними, оскільки ми не можемо залежати від графіка виборів наших західних партнерів.

Янченко запропонувала реформувати виробництво українського озброєння, щоб стати більш самостійними.

Волинська трагедія — що відомо

У 1943 році стався конфлікт між українцями та колоністами-поляками на Волині, внаслідок якого загинула велика кількість мирних жителів з обох боків. Польща та проросійська пропаганда називає ці події "волинською різаниною".

Українські історики переважно почали досліджувати цю тему після проголошення Україною незалежності, а активізація досліджень відбулася після Революції гідності, оскільки в 2015 році були розсекречені архіви колишніх репресивних органів СРСР до 1991 року, які зберігалися у фондах на території України.

Що передувало

Нагадаємо, у відповідь на запити польських громадян Український інститут національної пам’яті планує розпочати у 2025 році роботи з пошуку та ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Ці роботи відбуватимуться в Рівненській області.

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що країна може заблокувати переговори про вступ України до ЄС. За його словами, це відбудеться у випадку, якщо не буде проведено ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розв'язання історичних питань з Україною не можна вирішувати погрозами блокування інтеграції країни із Заходом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:40 Податки "заднім числом" — чому українці отримають менші зарплати за жовтень

11:36 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару по п'ятиповерхівці

11:35 СБУ затримала колаборанта, який коригував удари росіян по Україні

11:31 Шовковський пояснив, як Динамо збирається набрати очки у матчі з Гоффенгаймом

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:27 На Одещині вкрали 1,4 млн грн на відбудові зруйнованих будинків — деталі

11:23 Чого очікувати від нових спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:13 Допомога на дітей із багатодітних родин — суми виплат і список документів

11:04 Київ знову затягнуло пилом — яка ситуація з повітрям у столиці

10:51 НБУ готує зміни в розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют

11:40 Податки "заднім числом" — чому українці отримають менші зарплати за жовтень

11:36 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару по п'ятиповерхівці

11:35 СБУ затримала колаборанта, який коригував удари росіян по Україні

11:31 Шовковський пояснив, як Динамо збирається набрати очки у матчі з Гоффенгаймом

11:27 На Одещині вкрали 1,4 млн грн на відбудові зруйнованих будинків — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:23 Чого очікувати від нових спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:13 Допомога на дітей із багатодітних родин — суми виплат і список документів

11:04 Київ знову затягнуло пилом — яка ситуація з повітрям у столиці

10:51 НБУ готує зміни в розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют

10:49 У Держдепі США відреагували на страту 16 українських військовополонених

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті