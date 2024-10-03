Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Народна депутатка Галина Янченко розповіла, що напередодні виборів Польща актуалізує теми щодо Волинської трагедії. За її словами, Україна не повинна на це реагувати надмірно емоційно.

Про це Галина Янченко сказала в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 3 жовтня.

Як Польща маніпулює Волинською трагедією

"Це питання (Волинської трагедії. — Ред.) в Польщі актуалізується напередодні виборів. Поляки підіймають ці теми для політичної маніпуляції й Україна не повинна на це реагувати надмірно емоційно", — сказала Янченко.

Крім того, вона заявила, що зараз світ бачить аналогічну ситуацію зараз в США напередодні президентських виборів.

За словами депутатки, саме через це українцям потрібно ставати сильнішими й незалежними, оскільки ми не можемо залежати від графіка виборів наших західних партнерів.

Янченко запропонувала реформувати виробництво українського озброєння, щоб стати більш самостійними.

Волинська трагедія — що відомо

У 1943 році стався конфлікт між українцями та колоністами-поляками на Волині, внаслідок якого загинула велика кількість мирних жителів з обох боків. Польща та проросійська пропаганда називає ці події "волинською різаниною".

Українські історики переважно почали досліджувати цю тему після проголошення Україною незалежності, а активізація досліджень відбулася після Революції гідності, оскільки в 2015 році були розсекречені архіви колишніх репресивних органів СРСР до 1991 року, які зберігалися у фондах на території України.

Що передувало

Нагадаємо, у відповідь на запити польських громадян Український інститут національної пам’яті планує розпочати у 2025 році роботи з пошуку та ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Ці роботи відбуватимуться в Рівненській області.

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що країна може заблокувати переговори про вступ України до ЄС. За його словами, це відбудеться у випадку, якщо не буде проведено ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розв'язання історичних питань з Україною не можна вирішувати погрозами блокування інтеграції країни із Заходом.