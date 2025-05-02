США отправили нового посла в Украину — эфир Ранок.LIVE

В Белом доме опубликовали основные положения соглашения о недрах между Украиной и США. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп "раздал роял-флеш" Владимиру Зеленскому подписанием соглашения о недрах. А в Сенате тем временем говорят, что соглашение поможет США доминировать в сфере искусственного интеллекта, а Украине предоставит доступ к передовым технологиям добычи полезных ископаемых.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 2 мая

В эфире Ранок.LIVE ведущие Виталий Прудиус и Алина Гирюшта обсудят с приглашенными экспертами какие гарантии безопасности предусмотрены соглашением о полезных ископаемых. В частности, некоторые из нардепов считают, что соглашением не предусмотрено никаких гарантий безопасности. А советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Уркаине будут поставлять новое вооружение и системы ПВО, как предусмотрено соглашением.

Тем временем на фронте бои не утихают. Украинские военные в течение апреля восстановили 115 позиций, а россияне давят на фронте и ищут возможности прорыва на Сумщине и Харьковщине.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Марко Рубио будет исполнять обязанности временного советника по национальной безопасности, Майк Волц назначен послом в ООН. А вот в команде Трампа недовольны подходом Стива Уиткоффа к переговорам с Россией.

Приглашенные эксперты:

Тарас Семенюк, эксперт-международник;

Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва;

Денис Попович, военный аналитик;

Владимир Крейденко, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Игорь Бураковский, профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций;

Валерий Романенко авиаэксперт;

Арсений Пушкаренко, народный депутат от партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015 гг.).

Напомним, разведчики заявили, что по их данным у Владимира Путина изменились планы относительно войны против Украины.

Также в Белом доме ответили, будут ли снимать санкции против России.