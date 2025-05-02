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США відправили нового посла до України — ефір Ранок.LIVE

США відправили нового посла до України — ефір Ранок.LIVE

02 травня 2025 р. 08:00

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У Білому домі опублікували основні положення угоди про надра між Україною та США. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп "роздав роял-флеш" Володимиру Зеленському підписанням угоди про надра. А в Сенаті тим часом кажуть, що угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00. 

Ефір Ранок.LIVE 2 травня 

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Віталій Прудиус та Аліна Гирюшта обговорять із запрошеними експертами які безпекові гарантії передбачені угодою про корисні копалини. Зокрема, дехто з нардепів вважає, що угодою не передбачено жодних гарантій безпеки. А радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Уркаїні будуть постачати нове озброєння та системи ППО, як передбачено угодою.

Тим часом на фронті бої не вщухають. Українські військові протягом квітня відновили 115 позицій, а росіяни тиснуть на фронті й шукають можливості прориву на Сумщині та Харківщині.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, Майка Волца призначено послом в ООН. А от в команді Трампа незадоволені підходом Стіва Віткоффа до переговорів з Росією.

Запрошені експерт: 

  • Тарас Семенюк, експерт-міжнародник;
  • Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання;
  • Денис Попович, військовий аналітик;
  • Володимир Крейденко, народний депутат України від партії "Слуга Народу", Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
  • Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій;
  • Валерій Романенко авіаексперт;
  • Арсеній Пушкаренко, народний депутат віл партії "Слуга Народу ", заступник голови  Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва; 
  • Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015 рр.).

Нагадаємо, розвідники заявили, що за їх даними у Володимира Путіна змінилися плани щодо війни проти України. 

Також у Білому домі відповіли, чи будуть знімати санкції проти Росії

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