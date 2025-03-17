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Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

17 марта 2025 г. 7:14

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16 марта 2025
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13:46 Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

Text

17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

Text

08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
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21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим смену начальника Генштаба ВСУ. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ. В результате глава государства назначил начальником Генштаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Ветеран 73-го Морского центра Сил Специальных Операций - Павел Якимчук;
  • Политолог — Игорь Рейтерович;
  • Ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни населения НАН Украины — Светлана Аксенова;
  • Заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук — Вячеслав Потапенко;
  • Народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета — Сергей Хлань;
  • Директор ГП "Центра Судебной экспертизы и экспертных исследований" — Игорь Стародубов;
  • Кандидат политических наук — Алексей Якубин;
  • Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов — Геннадий Хазан;
  • Представитель ОСУВ "Хортица", майор — Виктор Трегубов.

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности командующего ОК "Север". Приказ об этом подписали еще 7 марта.

В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали увольнение Дмитрия Красильникова. В сообщении отметили, что это не связано с ситуацией в Курской области России.

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07:25 Не пришел в ТЦК уклонившись от мобилизации — как наказал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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