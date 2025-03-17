Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим смену начальника Генштаба ВСУ. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ. В результате глава государства назначил начальником Генштаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

Ветеран 73-го Морского центра Сил Специальных Операций - Павел Якимчук;

Политолог — Игорь Рейтерович;

Ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни населения НАН Украины — Светлана Аксенова;

Заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук — Вячеслав Потапенко;

Народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета — Сергей Хлань;

Директор ГП "Центра Судебной экспертизы и экспертных исследований" — Игорь Стародубов;

Кандидат политических наук — Алексей Якубин;

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов — Геннадий Хазан;

Представитель ОСУВ "Хортица", майор — Виктор Трегубов.

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности командующего ОК "Север". Приказ об этом подписали еще 7 марта.

В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали увольнение Дмитрия Красильникова. В сообщении отметили, что это не связано с ситуацией в Курской области России.