Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим смену начальника Генштаба ВСУ. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ. В результате глава государства назначил начальником Генштаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича.
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Гости сегодняшнего эфира:
- Ветеран 73-го Морского центра Сил Специальных Операций - Павел Якимчук;
- Политолог — Игорь Рейтерович;
- Ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни населения НАН Украины — Светлана Аксенова;
- Заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук — Вячеслав Потапенко;
- Народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета — Сергей Хлань;
- Директор ГП "Центра Судебной экспертизы и экспертных исследований" — Игорь Стародубов;
- Кандидат политических наук — Алексей Якубин;
- Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов — Геннадий Хазан;
- Представитель ОСУВ "Хортица", майор — Виктор Трегубов.
Напомним, ранее мы писали о том, что генерал-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности командующего ОК "Север". Приказ об этом подписали еще 7 марта.
В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали увольнение Дмитрия Красильникова. В сообщении отметили, что это не связано с ситуацией в Курской области России.