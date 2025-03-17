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Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

17 березня 2025 р. 07:14

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17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
Text

13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
Text

18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

Text

08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

Text

08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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21:13 Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо зміну начальника Генштабу ЗСУ. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський змінив керівництво Генштабу ЗСУ. Відтак глава держави призначив начальником Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова замість Анатолія Баргилевича.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ветеран 73-го Морського центру Сил Спеціальних Операцій — Павло Якімчук;
  • Політолог — Ігор Рейтерович;
  • Провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя населення НАН України — Світлана Аксьонова;
  • Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук — Вячеслав Потапенко;
  • Народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради — Сергій Хлань;
  • Директор ДП "Центру Судової експертизи та експертних досліджень" — Ігор Стародубов;
  • Кандидат політичних наук — Олексій Якубін;
  • Президент Української авіаційної асоціації пілотів — Геннадій Хазан;
  • Речник ОСУВ "Хортиця", майор — Віктор Трегубов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерала-майора Дмитра Красильникова звільнили з посади командувача ОК "Північ". Наказ про це підписали ще 7 березня.

У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували звільнення Дмитра Красильникова. У повідомленні наголосили, що це не пов'язано із ситуацією у Курській області Росії.

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06:40 Золото постійно дорожчає — як заробити на дорогоцінних металах

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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