Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо зміну начальника Генштабу ЗСУ. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський змінив керівництво Генштабу ЗСУ. Відтак глава держави призначив начальником Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова замість Анатолія Баргилевича.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Ветеран 73-го Морського центру Сил Спеціальних Операцій — Павло Якімчук;

Політолог — Ігор Рейтерович;

Провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя населення НАН України — Світлана Аксьонова;

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук — Вячеслав Потапенко;

Народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради — Сергій Хлань;

Директор ДП "Центру Судової експертизи та експертних досліджень" — Ігор Стародубов;

Кандидат політичних наук — Олексій Якубін;

Президент Української авіаційної асоціації пілотів — Геннадій Хазан;

Речник ОСУВ "Хортиця", майор — Віктор Трегубов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерала-майора Дмитра Красильникова звільнили з посади командувача ОК "Північ". Наказ про це підписали ще 7 березня.

У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували звільнення Дмитра Красильникова. У повідомленні наголосили, що це не пов'язано із ситуацією у Курській області Росії.