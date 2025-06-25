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Как жить во время постоянных атак на Киев — эфир Київський час

Как жить во время постоянных атак на Киев — эфир Київський час

25 июня 2025 г. 19:27

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Как жить во время постоянных атак на Киев — эфир Київський час

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О чем договорились Зеленский и Трамп в Гааге — эфир Вечір.LIVE

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Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским — эфир День.LIVE

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Зеленский встретится с Трампом в Гааге — эфир Ранок.LIVE

24 июня 2025
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Ермак раскрыл цель визита Зеленского на саммит НАТО — видео

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Выступление Зеленского на саммите НАТО и итоги — Вечір.LIVE

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НАТО готовит мощное заявление по Украине — эфир День.LIVE

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Зеленский и премьер Нидерландов делают заявления в Гааге — эфир

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В Нидерландах начался саммит НАТО — прямой эфир

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Саммит НАТО и военная помощь Украине — эфир Ранок.LIVE

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19:27 Как жить во время постоянных атак на Киев — эфир Київський час

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18:22 О чем договорились Зеленский и Трамп в Гааге — эфир Вечір.LIVE

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13:29 Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский встретится с Трампом в Гааге — эфир Ранок.LIVE

24 июня 2025
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21:08 Ермак раскрыл цель визита Зеленского на саммит НАТО — видео

Россия продолжает жестоко атаковать города Украины, в частности Киев. На фоне российских обстрелов Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом и не только будем говорить в эфире "Київського часу" в среду, 25 июня.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы будут:

  • журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
  • военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;
  • председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета, партия "Европейская Солидарность" Леонид Емец;
  • эксперт по выживанию и безопасности Игорь Молодан;
  • главный архитектор, СЕО и владелец компании "Archimatika" Дмитрий Васильев;
  • председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;
  • главный сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы Александр Корнийчук.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • Швейцария утвердила двустороннее соглашение с Украиной;
  • Оружие и не только. В ОП рассказали, о чем будут говорить Зеленский и Трамп в Гааге;
  • Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО;
  • Саммит НАТО утвердил планы увеличить оборонные расходы на сотни миллиардов долларов;
  • Трамп заявил, что ситуация по войне в Украине "вышла из-под контроля", — Bloomberg.

Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Уже вечером, 25 июня, президент Зеленский уехал с саммита НАТО в Гааге.

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