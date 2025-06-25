Как жить во время постоянных атак на Киев — эфир Київський час

Россия продолжает жестоко атаковать города Украины, в частности Киев. На фоне российских обстрелов Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.
Об этом и не только будем говорить в эфире "Київського часу" в среду, 25 июня.
Гости эфира "Київський час"
Сегодня обсуждать важные события и темы будут:
- журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
- военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;
- председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
- доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета, партия "Европейская Солидарность" Леонид Емец;
- эксперт по выживанию и безопасности Игорь Молодан;
- главный архитектор, СЕО и владелец компании "Archimatika" Дмитрий Васильев;
- председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;
- главный сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы Александр Корнийчук.
О чем будут говорить в эфире "Київський час"
Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:
- Швейцария утвердила двустороннее соглашение с Украиной;
- Оружие и не только. В ОП рассказали, о чем будут говорить Зеленский и Трамп в Гааге;
- Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО;
- Саммит НАТО утвердил планы увеличить оборонные расходы на сотни миллиардов долларов;
- Трамп заявил, что ситуация по войне в Украине "вышла из-под контроля", — Bloomberg.
Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.
Уже вечером, 25 июня, президент Зеленский уехал с саммита НАТО в Гааге.