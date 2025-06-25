Как жить во время постоянных атак на Киев — эфир Київський час

Россия продолжает жестоко атаковать города Украины, в частности Киев. На фоне российских обстрелов Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом и не только будем говорить в эфире "Київського часу" в среду, 25 июня.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы будут:

журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;

военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета, партия "Европейская Солидарность" Леонид Емец;

эксперт по выживанию и безопасности Игорь Молодан;

главный архитектор, СЕО и владелец компании "Archimatika" Дмитрий Васильев;

председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;

главный сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы Александр Корнийчук.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Швейцария утвердила двустороннее соглашение с Украиной;

Оружие и не только. В ОП рассказали, о чем будут говорить Зеленский и Трамп в Гааге;

Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО;

Саммит НАТО утвердил планы увеличить оборонные расходы на сотни миллиардов долларов;

Трамп заявил, что ситуация по войне в Украине "вышла из-под контроля", — Bloomberg.

Напомним, что в среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Уже вечером, 25 июня, президент Зеленский уехал с саммита НАТО в Гааге.