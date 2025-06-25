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Як жити під час постійних атак на Київ — ефір Київський час

Як жити під час постійних атак на Київ — ефір Київський час

25 червня 2025 р. 19:27

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Як жити під час постійних атак на Київ — ефір Київський час

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Про що домовилися Зеленський та Трамп в Гаазі — ефір Вечір.LIVE

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Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським — ефір День.LIVE

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Зеленський зустрінеться з Трампом у Гаазі — ефір Ранок.LIVE

24 червня 2025
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Єрмак розкрив мету візиту Зеленського на саміт НАТО — відео

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Виступ Зеленського на саміті НАТО та перші підсумки — Вечір.LIVE

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НАТО готує потужну заяву щодо України — ефір День.LIVE

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Зеленський та премʼєр Нідерландів роблять заяви в Гаазі — ефір

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У Нідерландах розпочався саміт НАТО — прямий ефір

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Саміт НАТО та військова допомога Україні — ефір Ранок.LIVE

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19:27 Як жити під час постійних атак на Київ — ефір Київський час

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18:22 Про що домовилися Зеленський та Трамп в Гаазі — ефір Вечір.LIVE

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13:29 Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у Гаазі — ефір Ранок.LIVE

24 червня 2025
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21:08 Єрмак розкрив мету візиту Зеленського на саміт НАТО — відео

Росія продовжує жорстоко атакувати міста України, зокрема Київ. На фоні російських обстрілів Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі.

Про це і не тільки говоритимемо в ефірі "Київського часу" у середу, 25 червня.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми будуть:

  • журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
  • військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;
  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради, партія "Європейська Солідарність" Леонід Ємець;
  • експерт з виживання та безпеки Ігор Молодан;
  • головний архітектор, СЕО та власник компанії "Archimatika" Дмитро Васильєв;
  • голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко;
  • головний сержант Національної гвардії України, інструктор медичної служби Олександр Корнійчук.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

  • Швейцарія затвердила двосторонню угоду з Україною;
  • Зброя і не тільки. В ОП розказали, про що говоритимуть Зеленський і Трамп в Гаазі;
  • Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО;
  • Саміт НАТО затвердив плани збільшити оборонні витрати на сотні мільярдів доларів;
  • Трамп заявив, що ситуація щодо війни в Україні "вийшла з-під контролю", — Bloomberg.

Нагадаємо, що у середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Вже ввечері, 25 червня, президент Зеленський поїхав із саміту НАТО у Гаазі.

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