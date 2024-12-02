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Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
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21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
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19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

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15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

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08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
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23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

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22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

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18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:28Завершение войны — как это видят одесситы

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13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

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08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
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21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
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19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

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15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

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08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
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23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

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22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

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18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

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13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В Украине с 1 декабря граждане могут получить выплату в размере 1000 гривен. Заявление подали уже более 2 миллионов украинцев.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
  • президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • председатель подкомитета по реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность" Ирина Никорак;
  • эксперт по безопасности Иван Варченко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • президент рассказал, каким может быть завершение войны;
  • тысяча от Зеленского: сколько украинцев уже воспользовались выплатой;
  • к чему приведут протесты в Грузии;

Напомним, выплату 1000 гривен можно будет направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг.

Также мы писали, что на протестах в Грузии накаляется ситуация. Участники от применения петард и фейерверков перешли к использованию "коктейлей Молотова".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:29 Россия атаковала Киев дронами — детали от КГВА

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21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
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19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

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15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

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