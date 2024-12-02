Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

В Украине с 1 декабря граждане могут получить выплату в размере 1000 гривен. Заявление подали уже более 2 миллионов украинцев.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;

президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;

председатель подкомитета по реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность" Ирина Никорак;

эксперт по безопасности Иван Варченко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

президент рассказал, каким может быть завершение войны;

тысяча от Зеленского: сколько украинцев уже воспользовались выплатой;

к чему приведут протесты в Грузии;

Напомним, выплату 1000 гривен можно будет направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг.

Также мы писали, что на протестах в Грузии накаляется ситуация. Участники от применения петард и фейерверков перешли к использованию "коктейлей Молотова".