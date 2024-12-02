Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

В Україні з 1 грудня громадяни можуть отримати виплату в розмірі 1000 гривень. Заяву подали вже понад 2 мільйони українців.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;

голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність" Ірина Нікорак;

експерт з безпеки Іван Варченко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

президент розповів, яким може бути завершення війни;

тисяча від Зеленського: скільки українців вже скористалися виплатою;

до чого призведуть протести у Грузії;

Нагадаємо, виплату 1000 гривень можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок.

Також ми писали, що на протестах в Грузії загострюється ситуація. Учасники від застосування петард та феєрверків перейшли до використання "коктейлів Молотова".