Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

В Україні з 1 грудня громадяни можуть отримати виплату в розмірі 1000 гривень. Заяву подали вже понад 2 мільйони українців.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
- голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність" Ірина Нікорак;
- експерт з безпеки Іван Варченко.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- президент розповів, яким може бути завершення війни;
- тисяча від Зеленського: скільки українців вже скористалися виплатою;
- до чого призведуть протести у Грузії;
Нагадаємо, виплату 1000 гривень можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок.
Також ми писали, що на протестах в Грузії загострюється ситуація. Учасники від застосування петард та феєрверків перейшли до використання "коктейлів Молотова".