Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE arrow
Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

02 грудня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28Завершення війни — як це бачать одесити

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

В Україні з 1 грудня громадяни можуть отримати виплату в розмірі 1000 гривень. Заяву подали вже понад 2 мільйони українців.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов; 
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;  
  • голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність" Ірина Нікорак; 
  • експерт з безпеки Іван Варченко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • президент розповів, яким може бути завершення війни;
  • тисяча від Зеленського: скільки українців вже скористалися виплатою;
  • до чого призведуть протести у Грузії;

Нагадаємо, виплату 1000 гривень можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок. 

Також ми писали, що на протестах в Грузії загострюється ситуація. Учасники від застосування петард та феєрверків перейшли до використання "коктейлів Молотова".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:29 РФ вчергове атакувала Україну дронами — скільки збила ППО

09:21 Коли одесити будуть зі світлом — графіки на понеділок

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

08:57 Били навіть жінок — у Грузії силовики напали на людей у метро

08:51 Компенсація за комуналку — кому і за що повернуть гроші

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:51 Пільги на комуналку — кому дають знижку від 50% до 100%

08:50 Шольц прибув з візитом до Києва

08:36 Львівська брама — що відомо про недобудовану станцію метро Києва

08:04 Допомога у 10,8 тис. грн у грудні — хто має право на виплати

08:02 На Прикарпатті судили водія, який пропонував хабар поліції

09:29 РФ вчергове атакувала Україну дронами — скільки збила ППО

09:21 Коли одесити будуть зі світлом — графіки на понеділок

08:57 Били навіть жінок — у Грузії силовики напали на людей у метро

08:51 Компенсація за комуналку — кому і за що повернуть гроші

08:51 Пільги на комуналку — кому дають знижку від 50% до 100%

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:50 Шольц прибув з візитом до Києва

08:36 Львівська брама — що відомо про недобудовану станцію метро Києва

08:04 Допомога у 10,8 тис. грн у грудні — хто має право на виплати

08:02 На Прикарпатті судили водія, який пропонував хабар поліції

07:48 Влучання БпЛА у будинок в Тернополі — у ДСНС показали наслідки

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити