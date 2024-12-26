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Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

26 декабря 2024 г. 23:12

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23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

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18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

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18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

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12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

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12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

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11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

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10:24Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

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08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

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08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

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23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

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18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

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12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

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08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

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08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

В Соединенных Штатах сенатор-демократ Пол Стросс от округа Колумбия рассказал, чего следует ожидать от смены власти в его стране. Он убежден, что республиканцы не будут поддерживать Украину так активно, как демократы.

Об этом Стросс сообщил в эксклюзивном интервью корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук в четверг, 26 декабря.

https://t.me/novynylive/133186

Республиканцы снизят поддержку Украины

"Я думаю, что республиканцы не будут поддерживать Украину так, как это делали демократы и республиканцы в предыдущем составе Конгресса. Например, есть такие люди как Митт Ромни — принципиальный республиканец из штата Юта и сильный сторонник свободы для Украины, но он покидает Сенат", — отметил Стросс.

Политик отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов пойдет в другом направлении, поэтому Украине необходимо принять вызовы этой ситуации.

Кроме того, сенатор прокомментировал следующие актуальные вопросы:

  • как будет происходить переход власти от одной администрации к другой;
  • к чему готовится Вашингтон в День инаугурации;
  • глобальное лидерство в США в мире.

Больше о том, как будет происходить переход власти из одной адмиинстрации в другую, к чему готовится Вашинтон в День Инаугурации и о глобальном лидерстве США в мире смотрите в нашем эксклюзивном интервью Ульяне Бойчук с Сенатором округа Колумбия, демократом Полом Строссом в пятницу, 27 декабря, в 19:00.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа по улучшению отношений, но есть одно условие.

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог прокомментировал массированную атаку на Украину, которая произошла в праздничный день Рождества. Он подчеркнул, что "Рождество должно быть временем мира", и назвал обстрелы в этот день неправильными.

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00:01 Реал получил хорошее предложение за Куртуа — Лунину не радоваться

26 декабря 2024

23:49 Завершить нельзя продолжить — Путин о войне в Украине

23:42 Жорин объяснил, почему в Третьей штурмовой наименьший процент СОЧ

23:29 Осудили харьковчанина, сбежавшего в РФ — распространял фейки

23:21 Легендарный Недвед уехал работать в Саудовскую Аравию

23:15 Полдня без света во Львове — кто подпадает под отключение завтра

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23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

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18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

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18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

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12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

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11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

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10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

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08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

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08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE