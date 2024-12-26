Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

В Соединенных Штатах сенатор-демократ Пол Стросс от округа Колумбия рассказал, чего следует ожидать от смены власти в его стране. Он убежден, что республиканцы не будут поддерживать Украину так активно, как демократы.

Об этом Стросс сообщил в эксклюзивном интервью корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук в четверг, 26 декабря.

Республиканцы снизят поддержку Украины

"Я думаю, что республиканцы не будут поддерживать Украину так, как это делали демократы и республиканцы в предыдущем составе Конгресса. Например, есть такие люди как Митт Ромни — принципиальный республиканец из штата Юта и сильный сторонник свободы для Украины, но он покидает Сенат", — отметил Стросс.

Политик отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов пойдет в другом направлении, поэтому Украине необходимо принять вызовы этой ситуации.

Кроме того, сенатор прокомментировал следующие актуальные вопросы:

как будет происходить переход власти от одной администрации к другой;

к чему готовится Вашингтон в День инаугурации;

глобальное лидерство в США в мире.

Больше о том, как будет происходить переход власти из одной адмиинстрации в другую, к чему готовится Вашинтон в День Инаугурации и о глобальном лидерстве США в мире смотрите в нашем эксклюзивном интервью Ульяне Бойчук с Сенатором округа Колумбия, демократом Полом Строссом в пятницу, 27 декабря, в 19:00.

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