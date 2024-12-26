Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE arrow
Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

26 грудня 2024 р. 23:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

У Сполучених Штатах сенатор-демократ Пол Стросс від округу Колумбія розповів чого варто очікувати від зміни влади в його країні. Він висловив переконання, що республіканці не будуть підтримувати Україну так активно, як демократи.

Про це Стросс повідомив в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук у четвер, 26 грудня.

https://t.me/novynylive/133186

Республіканці зменшать підтримку України

"Я думаю, що республіканці не будуть підтримувати Україну так, як це робили демократи та республіканці у попередньому складі Конгресу. Наприклад, є такі люди, як Мітт Ромні — принциповий республіканець із штату Юта та сильний прихильник свободи для України, але він залишає Сенат", — зазначив Стросс.

Політик зазначив, що підтримка з боку Сполучених Штатів піде в іншому напрямку, тож Україні необхідно прийняти виклики цієї ситуації.

Крім того, сенатор прокоментував наступні актуальні питання:

  • як відбуватиметься перехід влади від однієї адміністрації до іншої;
  • до чого готується Вашингтон в День Інавгурації;
  • глобальне лідерство США у світі.

Більше про те, як відубватиметься перехід влади із однієї адміінстрації до іншої, до чого готується Вашинтон в День Інавгурації та про глобальне лідерство США у світі дивіться у нашому ексклюзивному інтервʼю Уляни Бойчук із Сенатором округу Колумбія, демократом Полом Строссом у п'ятницю, 27 грудня о 19:00.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова співпрацювати з новою адміністрацією Дональда Трампа для покращення відносин, але є одна умова. 

Нагадуємо, спецпосланник Дональда Трампа по Україні генерал Кіт Келлог прокоментував масовану атаку на Україну, яка сталася у святковий день Різдва. Він підкреслив, що "Різдво має бути часом миру", і назвав обстріли цього дня неправильними.  

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:49 Завершити не можна продовжити — Путін про війну в Україні

23:42 Жорін пояснив, чому у Третій штурмовій найменший відсоток СЗЧ

23:29 Засудили харків'янина, який втік до РФ і ширить фейки про Україну

23:21 Легендарний Недвед поїхав працювати до Саудівської Аравії

23:15 Пів дня без світла у Львові — хто підпадає під відключення завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

23:09 У Запоріжжі підліток підпалив авто ЗСУ — як його покарав суд

23:06 У Запоріжжі пролунав вибух

22:47 Світлу в Харкові бути — відомі графіки відключень завтра

22:37 Новий рік в Одесі — як містяни його святкуватимуть

23:49 Завершити не можна продовжити — Путін про війну в Україні

23:42 Жорін пояснив, чому у Третій штурмовій найменший відсоток СЗЧ

23:29 Засудили харків'янина, який втік до РФ і ширить фейки про Україну

23:21 Легендарний Недвед поїхав працювати до Саудівської Аравії

23:15 Пів дня без світла у Львові — хто підпадає під відключення завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:09 У Запоріжжі підліток підпалив авто ЗСУ — як його покарав суд

23:06 У Запоріжжі пролунав вибух

22:47 Світлу в Харкові бути — відомі графіки відключень завтра

22:37 Новий рік в Одесі — як містяни його святкуватимуть

22:33 Чоловік повідомляв локації працівників ТЦК — що вирішив суд

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE