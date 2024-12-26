Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

У Сполучених Штатах сенатор-демократ Пол Стросс від округу Колумбія розповів чого варто очікувати від зміни влади в його країні. Він висловив переконання, що республіканці не будуть підтримувати Україну так активно, як демократи.

Про це Стросс повідомив в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук у четвер, 26 грудня.

Республіканці зменшать підтримку України

"Я думаю, що республіканці не будуть підтримувати Україну так, як це робили демократи та республіканці у попередньому складі Конгресу. Наприклад, є такі люди, як Мітт Ромні — принциповий республіканець із штату Юта та сильний прихильник свободи для України, але він залишає Сенат", — зазначив Стросс.

Політик зазначив, що підтримка з боку Сполучених Штатів піде в іншому напрямку, тож Україні необхідно прийняти виклики цієї ситуації.

Крім того, сенатор прокоментував наступні актуальні питання:

як відбуватиметься перехід влади від однієї адміністрації до іншої;

до чого готується Вашингтон в День Інавгурації;

глобальне лідерство США у світі.

Більше про те, як відубватиметься перехід влади із однієї адміінстрації до іншої, до чого готується Вашинтон в День Інавгурації та про глобальне лідерство США у світі дивіться у нашому ексклюзивному інтервʼю Уляни Бойчук із Сенатором округу Колумбія, демократом Полом Строссом у п'ятницю, 27 грудня о 19:00.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова співпрацювати з новою адміністрацією Дональда Трампа для покращення відносин, але є одна умова.

Нагадуємо, спецпосланник Дональда Трампа по Україні генерал Кіт Келлог прокоментував масовану атаку на Україну, яка сталася у святковий день Різдва. Він підкреслив, що "Різдво має бути часом миру", і назвав обстріли цього дня неправильними.