Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

Новоизбранный президент США Дональд Трамп остановил действие ряда международных программ помощи от Соединенных Штатов Америки, среди которых есть и направления по Украине. В свою очередь Украина будет искать ресурсы на поддержку в собственной же стране и в Европе на фоне приостановления помощи со стороны США.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 30 января

В эфире Ранок.LIVE ведущие Анастасия Рейн и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем в Украине и в мире.

В частности, стало известно, что прохождение военно-врачебных комиссий для ограниченно годных могут продлить до лета. Тем временем в Киевской городской военной администрации идут споры, ведь недавно Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника данного учреждения. Глава государства назначил вместо него Тимура Ткаченко. Виталий Кличко считает назначение Ткаченко неправильным.

Гости эфира:

Кирилл Сазонов, военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог

Андрей Крамаров, военный аналитик, ветеран, офицер резерва ВСУ

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт

Михаил Цимбалюк, нардеп от фракции "Батькивщина"

Игорь Козий, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества

Валентин Наливайченко, нардеп от фракции "Батькивщина";

Тарас Чорновил, политолог

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, недавно Владимир Зеленский назвал программы, которые компенсируют на фоне потери финансирования со стороны США.

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