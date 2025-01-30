Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

Новоизбранный президент США Дональд Трамп остановил действие ряда международных программ помощи от Соединенных Штатов Америки, среди которых есть и направления по Украине. В свою очередь Украина будет искать ресурсы на поддержку в собственной же стране и в Европе на фоне приостановления помощи со стороны США.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 30 января
В эфире Ранок.LIVE ведущие Анастасия Рейн и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем в Украине и в мире.
В частности, стало известно, что прохождение военно-врачебных комиссий для ограниченно годных могут продлить до лета. Тем временем в Киевской городской военной администрации идут споры, ведь недавно Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника данного учреждения. Глава государства назначил вместо него Тимура Ткаченко. Виталий Кличко считает назначение Ткаченко неправильным.
Гости эфира:
- Кирилл Сазонов, военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог
- Андрей Крамаров, военный аналитик, ветеран, офицер резерва ВСУ
- Юрий Гаврилечко, экономический эксперт
- Михаил Цимбалюк, нардеп от фракции "Батькивщина"
- Игорь Козий, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества
- Валентин Наливайченко, нардеп от фракции "Батькивщина";
- Тарас Чорновил, политолог
В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, недавно Владимир Зеленский назвал программы, которые компенсируют на фоне потери финансирования со стороны США.
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