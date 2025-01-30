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Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

30 января 2025 г. 8:00

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

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07:57 Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

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03:44 Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

29 января 2025
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19:00 Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

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07:57 Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

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03:44 Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

29 января 2025
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19:00 Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

Text

13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Новоизбранный президент США Дональд Трамп остановил действие ряда международных программ помощи от Соединенных Штатов Америки, среди которых есть и направления по Украине. В свою очередь Украина будет искать ресурсы на поддержку в собственной же стране и в Европе на фоне приостановления помощи со стороны США.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 30 января

В эфире Ранок.LIVE ведущие Анастасия Рейн и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем в Украине и в мире.

В частности, стало известно, что прохождение военно-врачебных комиссий для ограниченно годных могут продлить до лета. Тем временем в Киевской городской военной администрации идут споры, ведь недавно Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника данного учреждения. Глава государства назначил вместо него Тимура Ткаченко. Виталий Кличко считает назначение Ткаченко неправильным.

Гости эфира:

  • Кирилл Сазонов, военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог 
  • Андрей Крамаров, военный аналитик, ветеран, офицер резерва ВСУ
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт
  • Михаил Цимбалюк, нардеп от фракции "Батькивщина"
  • Игорь Козий, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества
  • Валентин Наливайченко, нардеп от фракции "Батькивщина";
  • Тарас Чорновил, политолог

В эфире вы услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, недавно Владимир Зеленский назвал программы, которые компенсируют на фоне потери финансирования со стороны США.

Также ранее Новини.LIVE писали о том, что изменится с 1 февраля.

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08:12 Украинцы могут заработать на монетах — что удастся дорого продать

08:00 Помощь от UNHCR — кто и где может получить 10,8 тыс. грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:57 Из-за удара по дому в Сумах есть жертвы — видео последствий атаки

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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