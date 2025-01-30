Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Новообраний президент США Дональд Трамп зупинив дію низки міжнародних програм допомоги від Сполучених Штатів Америки, серед яких є й напрямки щодо України. Своєю чергою Україна шукатиме ресурси на підтримку у власній ж країні та у Європі на тлі призупинення допомоги з боку США.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 30 січня

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Анастасія Рейн та Віталій Прудиус обговорять низку важливих тем в Україні та у світі.

Зокрема, стало відомо, що проходження військово-лікарських комісій для обмежено придатних можуть продовжити до літа. Тим часом у Київській міській військовій адміністрації точаться суперечки, адже нещодавно Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника даної установи. Глава держави призначив замість нього Тимура Ткаченка. Віталій Кличко вважає призначення Ткаченка неправильним.

Гості ефіру:

Кирило Сазонов, військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог

Андрій Крамаров, військовий аналітик, ветеран, офіцер резерву ЗСУ

Юрій Гаврилечко, економічний експерт

Михайло Цимбалюк, нардеп від фракції "Батьківщина"

Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва

Валентин Наливайченко, нардеп від фракції "Батьківщина"

Тарас Чорновіл, політолог

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський назвав програми, які компенсують на тлі втрати фінансування з боку США.

Також раніше Новини.LIVE писали про те, що зміниться з 1 лютого.