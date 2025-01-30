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Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2025 р. 08:00

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08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

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07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

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03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

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17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

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13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

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13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

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11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

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08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Text

13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

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Text

11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

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08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Новообраний президент США Дональд Трамп зупинив дію низки міжнародних програм допомоги від Сполучених Штатів Америки, серед яких є й напрямки щодо України. Своєю чергою Україна шукатиме ресурси на підтримку у власній ж країні та у Європі на тлі призупинення допомоги з боку США. 

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 30 січня

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Анастасія Рейн та Віталій Прудиус обговорять низку важливих тем в Україні та у світі.

Зокрема, стало відомо, що проходження військово-лікарських комісій для обмежено придатних можуть продовжити до літа. Тим часом у Київській міській військовій адміністрації точаться суперечки, адже нещодавно Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника даної установи. Глава держави призначив замість нього Тимура Ткаченка. Віталій Кличко вважає призначення Ткаченка неправильним.

Гості ефіру: 

  • Кирило Сазонов, військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог 
  • Андрій Крамаров, військовий аналітик, ветеран, офіцер резерву ЗСУ
  • Юрій Гаврилечко, економічний експерт
  • Михайло Цимбалюк, нардеп від фракції "Батьківщина"
  • Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва
  • Валентин Наливайченко, нардеп від фракції "Батьківщина"
  • Тарас Чорновіл, політолог

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський назвав програми, які компенсують на тлі втрати фінансування з боку США.

Також раніше Новини.LIVE писали про те, що зміниться з 1 лютого.

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08:30 Аналітики ISW припустили, що може змусити Путіна піти на поступки

08:29 Будівництво метро стало найдорожчою закупівлею для Києва

08:29 Кого з українців мобілізуватимуть першочергово в лютому 2025

08:12 Українці можуть заробити на монетах — що вдасться вигідно продати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Допомога від UNHCR — хто і де може отримати 10,8 тис. грн

07:57 Через удар по будинку в Сумах є жертви — відео наслідків атаки

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08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Text

13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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