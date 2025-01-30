Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Новообраний президент США Дональд Трамп зупинив дію низки міжнародних програм допомоги від Сполучених Штатів Америки, серед яких є й напрямки щодо України. Своєю чергою Україна шукатиме ресурси на підтримку у власній ж країні та у Європі на тлі призупинення допомоги з боку США.
Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 30 січня
В ефірі Ранок.LIVE ведучі Анастасія Рейн та Віталій Прудиус обговорять низку важливих тем в Україні та у світі.
Зокрема, стало відомо, що проходження військово-лікарських комісій для обмежено придатних можуть продовжити до літа. Тим часом у Київській міській військовій адміністрації точаться суперечки, адже нещодавно Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника даної установи. Глава держави призначив замість нього Тимура Ткаченка. Віталій Кличко вважає призначення Ткаченка неправильним.
Гості ефіру:
- Кирило Сазонов, військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог
- Андрій Крамаров, військовий аналітик, ветеран, офіцер резерву ЗСУ
- Юрій Гаврилечко, економічний експерт
- Михайло Цимбалюк, нардеп від фракції "Батьківщина"
- Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва
- Валентин Наливайченко, нардеп від фракції "Батьківщина"
- Тарас Чорновіл, політолог
В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський назвав програми, які компенсують на тлі втрати фінансування з боку США.
Також раніше Новини.LIVE писали про те, що зміниться з 1 лютого.