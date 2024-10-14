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Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

14 октября 2024 г. 22:56

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23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

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22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

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21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Text

19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

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17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

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16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

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13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

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В Германии прошли традиционные осенние фестивали, концерты и ярмарки. Немцы очень любят такие мероприятия.

Об этом эксклюзивно из Германии для Новини.LIVE рассказала корреспондентка Дарья Нефедова.

В Германии прошли осенние фестивали

"Немцы очень любят осенние фестивали за дух единения, атмосферу уюта и возможность поддержать местных производителей и ремесленников", — сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Каждый осенний фестиваль уникален, но все они объединены любовью к традициям вкусной еды и веселых развлечений.

Например, в городке Альпен, на западе страны, даже во время дождя люди с удовольствием выходили прогуливаться у прилавков и покупали вкусности.

Обычно такие фестивали ограничиваются не только ярмаркой, но концертами и развлечениями для детей и взрослых.

Как проходят фестивали в Германии, смотрите в нашем сюжете по ссылке.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Это уже третья его встреча с немецким лидером в течение осени и, возможно, одна из ключевых.

Также мы писали, что ФРГ выделила дополнительные 400 миллионов евро на поставку вооружений для ВСУ . Еще 170 миллионов евро будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

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22:36 Футболиста сборной Украины унесли на носилках после пропущенного гола от Чехии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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