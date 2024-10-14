Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE arrow
Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

14 жовтня 2024 р. 22:56

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Text

16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Text

16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

У Німеччині відбулися традиційні осінні фестивалі, концерти та ярмарки. Німці дуже полюбляють такі заходи.

Про це ексклюзивно з Німеччини для Новини.LIVE розповіла кореспондентка Дар'я Нефьодова.

У Німеччині відбулися осінні фестивалі

"Німці дуже люблять осінні фестивалі за дух єднання, атмосферу затишку та можливість підтримати місцевих виробників і ремісників", — повідомляє кореспонденка Новини.LIVE.

Кожен осінній фестиваль є унікальним, але всі вони об'єднані любов'ю до традицій смачної їжі та веселих розваг.

Наприклад у містечку Альпен, що на заході країни, навіть під час дощу люди із задоволенням виходили прогулюватись біля прилавків та купували смаколики.

Зазвичай такі фестивалі обмежуються не лише ярмарком, а й концертами та розвагами для дітей і дорослих.

Як відбуваються фестивалі у Німеччині, дивіться у нашому сюжеті за посиланням.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Це вже третя його зустріч з німецьким лідером протягом осені і, можливо, одна з ключових.

Також ми писали, що ФРН виділила додаткові 400 мільйонів євро на постачання озброєнь для ЗСУ. Ще 170 мільйонів євро будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:07 В МЗС України відкинули звинувачення у підтримці повстанських рухів у Малі

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024

23:56 Довбик врятував Україну від поразки у матчі з Чехією

23:53 Торгував зброєю та боєприпасами — як суд Рівненщини покарав військового

23:41 План перемоги презентують у ЄС — глава дипломатії Євросоюзу назвав дату

23:34 Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з КНДР — деталі

Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:07 Спортивний лікар заявив, що Гуцуляку не уникнути струсу мозку

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

22:45 В Держрегуляторі відреагували на інформацію щодо загрози імпорту електроенергії

00:07 В МЗС України відкинули звинувачення у підтримці повстанських рухів у Малі

14 жовтня 2024

23:56 Довбик врятував Україну від поразки у матчі з Чехією

23:53 Торгував зброєю та боєприпасами — як суд Рівненщини покарав військового

23:41 План перемоги презентують у ЄС — глава дипломатії Євросоюзу назвав дату

23:34 Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з КНДР — деталі

23:07 Спортивний лікар заявив, що Гуцуляку не уникнути струсу мозку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:45 В Держрегуляторі відреагували на інформацію щодо загрози імпорту електроенергії

22:36 Футболіста збірної України забрали на ношах після пропущеного голу від Чехії

22:33 На Волині військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК — як його покарав суд

22:30 Поїхав у відпустку з гранатами — на Одещині судили військового кухаря

Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Text

16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"