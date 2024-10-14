Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

У Німеччині відбулися традиційні осінні фестивалі, концерти та ярмарки. Німці дуже полюбляють такі заходи.

Про це ексклюзивно з Німеччини для Новини.LIVE розповіла кореспондентка Дар'я Нефьодова.

У Німеччині відбулися осінні фестивалі

"Німці дуже люблять осінні фестивалі за дух єднання, атмосферу затишку та можливість підтримати місцевих виробників і ремісників", — повідомляє кореспонденка Новини.LIVE.

Кожен осінній фестиваль є унікальним, але всі вони об'єднані любов'ю до традицій смачної їжі та веселих розваг.

Наприклад у містечку Альпен, що на заході країни, навіть під час дощу люди із задоволенням виходили прогулюватись біля прилавків та купували смаколики.

Зазвичай такі фестивалі обмежуються не лише ярмарком, а й концертами та розвагами для дітей і дорослих.

Як відбуваються фестивалі у Німеччині, дивіться у нашому сюжеті за посиланням.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Це вже третя його зустріч з німецьким лідером протягом осені і, можливо, одна з ключових.

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