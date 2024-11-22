Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Значение российской ракеты "Орешник" не следует преувеличивать. По поражению ее можно сравнить с двумя-тремя "Искандерами".

Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 22 ноября.

Что изменит применение Россией новой ракеты "Орешник"

По словам Горбенко, РФ воспринимает украинские территории как полигон для испытания своих боеприпасов. Он отметил, что речь идет и о новом оружии, и о том, которое осталось со времен Второй мировой войны. Нардеп добавил, что российской ракете "Орешник", недавно впервые выпущенной по Украине, не стоит придавать большого значения.

"По впечатлению эта ракета примерно равна двум-трем "Искандерам". И мы знаем много атак, когда враг использует до сотни таких ракет", — сказал Горбенко.

Он отметил, что Украине нужны более современные системы ПВО. Горбенко подчеркнул, что системы ПВО должны защищать не только Киев, но и другие города.

"То, что у них 10-20 этих ракет есть, только дает нам возможность требовать от наших партнеров в дальнейшем давать дальнобойное оружие. Ведь враг почувствовал эти 3-5 атак, которые были после разрешения наших партнеров и это для него больно", — сказал нардеп.

Напомним, президент России Владимир Путин отчитался об успешном "испытании" ракеты "Орешник". Он также добавил, что РФ готовит новые удары по территории Украины.

На следующей неделе состоится экстренное заседание Совета Украина-НАТО. В ходе встречи обсудят применение Россией новой баллистической ракеты "Орешник".