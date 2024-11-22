Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Значення російської ракети "Орешнік" не варто перебільшувати. По враженню її можна зрівняти з двома-трьома "Іскандерами".

Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 22 листопада.

Що змінює застосування Росією нової ракети "Орешнік"

За словами Горбенка, РФ сприймає українські території як полігон для випробування своїх боєприпасів. Він зазначив, що йдеться і про нову зброю, і ту, яка залишилася з часів Другої світової війни. Нардеп додав, що російській ракеті "Орешнік", яку нещодавно вперше випустили по Україні, не варто надавати великого значення.

"По враженню ця ракета приблизно дорівнює двом-трьом "Іскандерам". І ми знаємо багато атак, коли ворог використовує до сотні таких ракет", — сказав Горбенко.

Він зазначив, що Україні потрібні сучасніші системи ППО. Горбенко наголосив, що системи ППО мають захищати не тільки Київ, а й інші міста країни.

"Те, що у них 10-20 цих ракет є, тільки дає нам можливість вимагати від наших партнерів надалі нам давати далекобійну зброю. Адже ворог відчув ці 3-5 атак, які були після дозволу наших партнерів і це для нього боляче", — сказав нардеп.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відзвітував про успішне "випробовування" ракети "Орєшнік". Він також додав, що РФ готує нові удари по території України.

Наступного тижня відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Під час зустрічі обговорять застосування Росією нової балістичної ракети "Орешнік".