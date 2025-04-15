Как США снова спасают Россию — эфир Вечір.LIVE

США сорвали совместное заявление G7, которое должно было осудить удар России по Сумам. Жертвами атаки стали по меньшей мере 35 человек, еще 119 получили ранения, в том числе дети.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
- председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
- директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;
- народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- журналист Дмитрий Гордон;
- журналист Сергей Ауслендер.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- ВСУ могут научить немецких военных работе с беспилотниками, — посол Украины;
- У Путина озвучили неприемлемые условия России для мирного соглашения с Украиной;
- Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ — "пять территорий";
- Польша будет солидарна с Украиной, но и будет зарабатывать на ее восстановлении, — Туск;
- Генсек НАТО и Зеленский посетили Одессу.
Напомним, 13 марта российские войска нанесли удар по Сумам. Две ракеты попали прямо в центр города, когда люди шли святить вербу.
Весь мир поддержал Украину и критически отреагировал на ужасный удар захватчиков. В то же время Минобороны РФ заявило, что они били "Искандерами" якобы по командному пункту ВСУ.