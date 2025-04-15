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Как США снова спасают Россию — эфир Вечір.LIVE

Как США снова спасают Россию — эфир Вечір.LIVE

15 апреля 2025 г. 17:58

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США сорвали совместное заявление G7, которое должно было осудить удар России по Сумам. Жертвами атаки стали по меньшей мере 35 человек, еще 119 получили ранения, в том числе дети.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;
  • народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • журналист Дмитрий Гордон;
  • журналист Сергей Ауслендер.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • ВСУ могут научить немецких военных работе с беспилотниками, — посол Украины;
  • У Путина озвучили неприемлемые условия России для мирного соглашения с Украиной;
  • Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ — "пять территорий";
  • Польша будет солидарна с Украиной, но и будет зарабатывать на ее восстановлении, — Туск;
  • Генсек НАТО и Зеленский посетили Одессу.

Напомним, 13 марта российские войска нанесли удар по Сумам. Две ракеты попали прямо в центр города, когда люди шли святить вербу.

Весь мир поддержал Украину и критически отреагировал на ужасный удар захватчиков. В то же время Минобороны РФ заявило, что они били "Искандерами" якобы по командному пункту ВСУ.

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