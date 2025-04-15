Как США снова спасают Россию — эфир Вечір.LIVE

США сорвали совместное заявление G7, которое должно было осудить удар России по Сумам. Жертвами атаки стали по меньшей мере 35 человек, еще 119 получили ранения, в том числе дети.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;

народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

журналист Дмитрий Гордон;

журналист Сергей Ауслендер.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

ВСУ могут научить немецких военных работе с беспилотниками, — посол Украины;

У Путина озвучили неприемлемые условия России для мирного соглашения с Украиной;

Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ — "пять территорий";

Польша будет солидарна с Украиной, но и будет зарабатывать на ее восстановлении, — Туск;

Генсек НАТО и Зеленский посетили Одессу.

Напомним, 13 марта российские войска нанесли удар по Сумам. Две ракеты попали прямо в центр города, когда люди шли святить вербу.

Весь мир поддержал Украину и критически отреагировал на ужасный удар захватчиков. В то же время Минобороны РФ заявило, что они били "Искандерами" якобы по командному пункту ВСУ.