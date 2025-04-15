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Як США знову рятують Росію — ефір Вечір.LIVE

Як США знову рятують Росію — ефір Вечір.LIVE

15 квітня 2025 р. 17:58

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США зірвали спільну заяву G7, яка мала засудити удар Росії по Сумах. Жертвами атаки стали щонайменше 35 осіб, ще 119 дістали поранення, зокрема діти.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;
  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;
  • народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • журналіст Дмитро Гордон;
  • журналіст Сергій Ауслендер.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • ЗСУ можуть навчити німецьких військових роботи з безпілотниками, — посол України;
  • У Путіна озвучили неприйнятні умови Росії для мирної угоди з Україною;
  • Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ — "п'ять територій";
  • Польща буде солідарною з Україною, але й зароблятиме на її відбудові, – Туск;
  • Генсек НАТО і Зеленський відвідали Одесу.

Нагадаємо, 13 березня російські війська завдали удару по Сумах. Дві ракети влучили просто в центр міста, коли люди йшли святити вербу.

Весь світ підтримав Україну та критично відреагував на жахливий удар загарбників. Водночас Міноборони РФ заявило, що вони били "Іскандерами" нібито по командному пункту ЗСУ. 

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17:43 Марина Порошенко прокоментувала призначення секретаря Київради

17:35 Режим тиші на Чорному морі — у Туреччині тривають переговори

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:15 У Києві біля метро "Звіринецька" прорвало трубу — що відомо

17:15 Зеленський та Рютте відвідали військовий шпиталь в Одесі

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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