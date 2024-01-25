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Как вернуть украинских беженцев из-за границы — Маломуж назвал механизмы

25 января 2024 г. 16:44

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16:44 Как вернуть украинских беженцев из-за границы — Маломуж назвал механизмы

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На днях стало известно, что Украина намерена вернуть всех беженцев из-за границы, в частности для того, чтобы помочь стабилизировать экономику в государстве. Готова ли страна к этому и какие механизмы возвращения можно применить, — рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж ведущим Виталию Прудиусу и Дине Бернацкой в утреннем эфире Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Вернет ли Украина беженцев из-за границы

Николай Маломуж убежден, что возвращение беженцев домой — чрезвычайно важный шаг, который поможет в восстановлении экономики и государства. Что касается механизмов возврата, то к этому, в частности, можно отнести давление со стороны иностранных государств, которые определенным образом будут ограничиать финансовую помощь и период пребывания людей.

В то же время, к мужчинам, которые находятся за границей, нужно применять разные модели привлечения и в целом призыва в армию. Прежде всего, следует обеспечить конструктивный подход.

Первый эшелон — те, кто принимал военную присягу и имеет базовые навыки подготовки. Второй – целевые рекрутинговые компании, целевые призывы, согласно конкретным направлениям бригады.

"Это создает симбиоз. И тогда не надо будет силой давить на кого-то. Люди должны идти сознательно на защиту государства, но не под давлением: либо выловить их за границей, либо на улицах", — сказал Маломуж.

Напомним, в Европейском Союзе статус временного убежища по состоянию на конец ноября 2023 получили 4,27 миллионов украинцев. Среди них 20% составляют мужчины.

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