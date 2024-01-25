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Як повернути українських біженців з-за кордону — Маломуж назвав механізми

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Днями стало відомо, що Україна має намір повернути усіх біженців з-за кордону, зокрема, для того, щоб допомогти стабілізувати економіку в державі. Чи готова країна до цього і які механізми повернення можна застосувати — розповів генерал армії України Микола Маломуж ведучим Віталію Прудиусу та Діні Бернацькій у ранковому ефірі Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи поверне Україна біженців з-за кордону

Микола Маломуж переконаний, що повернення біженців додому — надзвичайно важливий крок, який допоможе у відновленні економіки та загалом відбудови держави. Що стосується механізмів повернення, то до цього, зокрема, можна віднести тиск з боку іноземних держав, які певним чином обмежуватимуть фінансову допомогу та період перебування людей. 

Водночас, до чоловіків, які знаходяться за кордоном, потрібно застосовувати різні моделі залучення та загалом призиву до армії. Перш за все, варто забезпечити конструктивний підхід. 

Перший ешелон — ті, хто складав військову присягу і мають базові навички підготовки. Другий — цільові рекрутингові компанії, цільові призови, згідно конкретним напрямків бригади. 

"Це створює симбіоз. І тоді не треба буде силою тиснути на когось, Люди повинні йти свідомо на захист держави, але не під тиском: або виловити їх за кордоном, або на вулицях", — сказав Маломуж. 

Нагадаємо, в Європейському Союзі статус тимчасового прихистку станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 мільйонів українців. Серед них 20% становлять чоловіки.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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