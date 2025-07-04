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Как воруют миллионы на цветках — расследование "Наша справа"

Как воруют миллионы на цветках — расследование "Наша справа"

4 июля 2025 г. 21:00

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В Киеве вспыхнул очередной громкий коррупционный скандал. Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств в коммунальном предприятии "Киевзеленстрой", которое отвечает за содержание парков и зеленых зон в столице.

Об этом и не только говорится в расследовании проекта "Наша справа".

Что известно о коррупционном скандале

Следствие установило, что руководство организации систематически злоупотребляло служебным положением при проведении тендерных закупок на ремонт парков. Работы или вообще не выполнялись, или выполнялись частично. Несмотря на это, в "Киевзеленстрое" подписывали акты о полном выполнении работ. В то же время подрядчики были вынуждены платить руководству так называемый "откат"  — 15% от суммы заключенного договора.

Только по трем объектам в столице, по предварительным оценкам, сумма убытков превысила 5 миллионов гривен.

В феврале 2025 года следователи задержали генерального директора "Киевзеленстроя" Юрия Бахмата, его заместителя и начальника управления капитальных вложений. Сейчас все трое находятся под стражей. По решению суда, они будут оставаться под арестом как минимум до 29 августа.

Кроме руководителей предприятия, в деле фигурируют также несколько частных компаний, которые участвовали в сомнительных тендерах.

Ранее мы писали, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении директору частного предприятия, который платил "откат" за победу в тендере "Киевзеленстроя".

Также мы сообщали, что должностных лиц "Киевзеленстроя" подозревают в незаконном завладении более 5 млн грн на ремонтах парков и скверов в столице.

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