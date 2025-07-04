Як крадуть мільйони на квітках — розслідування "Наша справа"

У Києві спалахнув черговий гучний корупційний скандал. Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів у комунальному підприємстві "Київзеленбуд", яке відповідає за утримання парків і зелених зон у столиці.

Про це і не тільки йдеться в розслідуванні проєкту "Наша справа".

Що відомо про корупційний скандал

Слідство встановило, що керівництво організації систематично зловживало службовим становищем під час проведення тендерних закупівель на ремонт парків. Роботи або взагалі не виконувалися, або виконувалися частково. Незважаючи на це, у "Київзеленбуді" підписували акти про повне виконання робіт. Водночас підрядники були змушені сплачувати керівництву так званий "відкат" — 15% від суми укладеного договору.

Лише за трьома об’єктами в столиці, за попередніми оцінками, сума збитків перевищила 5 мільйонів гривень.

У лютому 2025 року слідчі затримали генерального директора "Київзеленбуду" Юрія Бахмата, його заступника та начальника управління капітальних вкладень. Наразі всі троє перебувають під вартою. За рішенням суду, вони залишатимуться під арештом щонайменше до 29 серпня.

Крім керівників підприємства, у справі фігурують також кілька приватних компаній, які брали участь у сумнівних тендерах.

Раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору приватного підприємства, який платив "відкат" за перемогу в тендері "Київзеленбуду".

Також ми повідомляли, що посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у незаконному заволодінні понад 5 млн грн на ремонтах парків та скверів у столиці.