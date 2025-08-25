Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

Соединенные Штаты Америки подтверждают, что окончательное определение границ Украины будет оставаться в исключительной компетенции ее граждан. Между тем Украина и Канада официально запустили план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 25 августа.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский;

военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;

спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;

исполнительный директор Украинско-гельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;

кандидат политических наук Роман Кисленко;

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников;

исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Келлог прибыл в Украину;

Умеров и Ермак обсудили с Келлогом гарантии безопасности для Украины;

Свириденко и Келлог обсудили вопрос критических минералов, которые РФ эксплуатирует на захваченных территориях;

Зеленский намекнул, что судьба нефтепровода "Дружба" зависит от венгерского вето на вступление Украины в ЕС;

Россияне впервые за три с половиной года сделали значительные уступки Трампу, — Вэнс;

Зеленский заявил, что Украине не нужны гарантии безопасности от России;

Рейтинг Трампа существенно падает: не одобряют действия президента США 56% граждан;

Вэнс заявил, что война в Украине может завершиться в течение 6 месяцев

Помощь НАТО Украине в 2025 году достигнет $50 миллиардов — глава Военного комитета Альянса;

Канада не исключает присутствия своих военных в Украине, — Карни;

Венс: США миротворцев размещать не будут;

На Донетчине ВСУ успешно контратаковали и зачистили от россиян три села — Сырский;

РФ стягивает технику на Запорожское направление, — Андрющенко;

Впервые в Запорожье залетел FPV-дрон в виде квадрокоптера;

Россияне пытаются обойти Северск и выйти на Славянск — военные;

В районе Доброполья враг в окружении, основную угрозу удалось нейтрализовать — Трегубов;

Кремль требует от Украины отмены законов, ограничивающих действие русского языка, а также притесняющих УПЦ, — Лавров;

Россияне признали, что у них не получилось установить "марионеточный режим" в Киеве, — Вэнс.

Напомним, что недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России пришлось пойти на некоторые уступки в вопросе перемирия.

А Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, согласовывает ли Украина с США удары по России.