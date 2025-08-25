Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE arrow
Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025
Text

Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

Text

Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

Text

День Независимости Украины — поздравление Зеленского

Text

День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2025
Text

Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Text

Трамп вышел с важным обращением — трансляция

Text

США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп выступит с заявлением в Овальном кабинете — эфир День.LIVE

Text

08:00 Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025
Text

20:00 Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

13:32 День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

Text

12:28 Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

Text

09:01 День Независимости Украины — поздравление Зеленского

Соединенные Штаты Америки подтверждают, что окончательное определение границ Украины будет оставаться в исключительной компетенции ее граждан. Между тем Украина и Канада официально запустили план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 25 августа.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский;
  • военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
  • исполнительный директор Украинско-гельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
  • кандидат политических наук Роман Кисленко;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников;
  • исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Келлог прибыл в Украину;
  • Умеров и Ермак обсудили с Келлогом гарантии безопасности для Украины;
  • Свириденко и Келлог обсудили вопрос критических минералов, которые РФ эксплуатирует на захваченных территориях;
  • Зеленский намекнул, что судьба нефтепровода "Дружба" зависит от венгерского вето на вступление Украины в ЕС;
  • Россияне впервые за три с половиной года сделали значительные уступки Трампу, — Вэнс;
  • Зеленский заявил, что Украине не нужны гарантии безопасности от России;
  • Рейтинг Трампа существенно падает: не одобряют действия президента США 56% граждан;
  • Вэнс заявил, что война в Украине может завершиться в течение 6 месяцев
  • Помощь НАТО Украине в 2025 году достигнет $50 миллиардов — глава Военного комитета Альянса;
  • Канада не исключает присутствия своих военных в Украине, — Карни;
  • Венс: США миротворцев размещать не будут;
  • На Донетчине ВСУ успешно контратаковали и зачистили от россиян три села — Сырский;
  • РФ стягивает технику на Запорожское направление, — Андрющенко;
  • Впервые в Запорожье залетел FPV-дрон в виде квадрокоптера;
  • Россияне пытаются обойти Северск и выйти на Славянск — военные;
  • В районе Доброполья враг в окружении, основную угрозу удалось нейтрализовать — Трегубов;
  • Кремль требует от Украины отмены законов, ограничивающих действие русского языка, а также притесняющих УПЦ, — Лавров;
  • Россияне признали, что у них не получилось установить "марионеточный режим" в Киеве, — Вэнс.

Напомним, что недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России пришлось пойти на некоторые уступки в вопросе перемирия.

А Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, согласовывает ли Украина с США удары по России.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:05 Гетманцев ответил, представляет ли угрозу членство в ЕС

11:05 Оформление кадастрового номера — какая стоимость в августе 2025

11:03 Ванат согласился покинуть Динамо ради клуба Цыганкова

11:01 Водителям авто стоит запастись терпением — где очереди на границе

11:00 Деньги от Каритас — кому из ВПЛ дадут всестороннюю поддержку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:42 Украина и Литва подписали Письмо о совместном производстве оружия

10:41 Активизация флота РФ в Черном море — какие риски для Одесчины

10:35 Некоторые украинцы могут остаться без выплат — что нужно сделать

10:35 Норвегия получит больше нефти — что нашли в Северном море

10:34 Три опасности Android — что грозит вашему смартфону

11:05 Гетманцев ответил, представляет ли угрозу членство в ЕС

11:05 Оформление кадастрового номера — какая стоимость в августе 2025

11:03 Ванат согласился покинуть Динамо ради клуба Цыганкова

11:01 Водителям авто стоит запастись терпением — где очереди на границе

11:00 Деньги от Каритас — кому из ВПЛ дадут всестороннюю поддержку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:42 Украина и Литва подписали Письмо о совместном производстве оружия

10:41 Активизация флота РФ в Черном море — какие риски для Одесчины

10:35 Некоторые украинцы могут остаться без выплат — что нужно сделать

10:35 Норвегия получит больше нефти — что нашли в Северном море

10:34 Три опасности Android — что грозит вашему смартфону

18:43 День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

16:38 Как одесситы отмечают День Независимости Украины — какие традиции

10:13 Поздравления с Днем Независимости от одесситов — какие пожелания

06:47 Свобода, культура и победа — независимость глазами одесситов

05:12 Олег Филимонов — независимость держит Украину во время войны

23 августа

06:33 День флага — что одесситы знают о государственном символе Украины

22 августа

21:33 Реформа ЖКХ — с чем столкнутся украинцы и какими будут тарифы

21 августа

19:47 Сколько стоит собрать ребенка в школу — цены на 7 км в Одессе

20 августа

22:33 Овощи, фрукты и мясо — какие цены на Новом базаре в августе

19 августа

22:33 План действий Кабмина на 2025-2026 годы — амбиции, риски и вызовы

Text

08:00 Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа
Text

20:00 Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

13:32 День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

Text

12:28 Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

Text

09:01 День Независимости Украины — поздравление Зеленского

Видео по теме

Все видео
Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

24 августа 2025 г. 20:00
День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

24 августа 2025 г. 13:32
Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

24 августа 2025 г. 12:28
День Независимости Украины — поздравление Зеленского

День Независимости Украины — поздравление Зеленского

24 августа 2025 г. 9:01
День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025 г. 8:00
Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

22 августа 2025 г. 21:00
Трамп вышел с важным обращением — трансляция

Трамп вышел с важным обращением — трансляция

22 августа 2025 г. 19:19
США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

22 августа 2025 г. 18:05

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации