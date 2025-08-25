Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

Сполучені Штати Америки підтверджують, що остаточне визначення кордонів України залишатиметься у виключній компетенції її громадян. Тим часом Україна та Канада офіційно запустили план дій із реалізації угоди про безпекову співпрацю.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 25 серпня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський;

військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;

виконавчий директор українсько-гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;

кандидат політичних наук Роман Кисленко;

головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Келлог прибув в Україну;

Умєров і Єрмак обговорили з Келлогом гарантії безпеки для України;

Свириденко і Келлог обговорили питання критичних мінералів, які РФ експлуатує на захоплених територіях;

Зеленський натякнув, що доля нафтопроводу "Дружба" залежить від угорського вето на вступ України в ЄС;

Росіяни вперше за три з половиною роки зробили значні поступки Трампу, — Венс;

Зеленський заявив, що Україні не потрібні гарантії безпеки від Росії;

Рейтинг Трампа істотно падає: не схвалюють дії президента США 56% громадян;

Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців

Допомога НАТО Україні у 2025 році сягне $50 мільярдів — голова Військового комітету Альянсу;

Канада не виключає присутності своїх військових в Україні, — Карні;

Венс: США миротворців розміщувати не буде;

На Донеччині ЗСУ успішно контратакували й зачистили від росіян три села — Сирський;

РФ стягує техніку на Запорізький напрямок, — Андрющенко;

Вперше в Запоріжжя залетів FPV-дрон у вигляді квадрокоптера;

Росіяни намагаються обійти Сіверськ та вийти на Слов’янськ — військові;

У районі Добропілля ворог в оточенні, основну загрозу вдалося нейтралізувати — Трегубов;

Кремль вимагає від України скасування законів, що обмежують дію російської мови, а також утискають УПЦ, — Лавров;

Росіяни визнали, що у них не вийшло встановити "маріонетковий режим" у Києві, — Венс.

Нагадаємо, що нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росії довелося піти на деякі поступки у питанні перемир’я.

А Президент України Володимир Зеленський розкрив, чи узгоджує Україна зі США удари по Росії.