Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

Сполучені Штати Америки підтверджують, що остаточне визначення кордонів України залишатиметься у виключній компетенції її громадян. Тим часом Україна та Канада офіційно запустили план дій із реалізації угоди про безпекову співпрацю.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 25 серпня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський;
- військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;
- речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;
- виконавчий директор українсько-гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
- керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
- кандидат політичних наук Роман Кисленко;
- головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
- начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков;
- виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Келлог прибув в Україну;
- Умєров і Єрмак обговорили з Келлогом гарантії безпеки для України;
- Свириденко і Келлог обговорили питання критичних мінералів, які РФ експлуатує на захоплених територіях;
- Зеленський натякнув, що доля нафтопроводу "Дружба" залежить від угорського вето на вступ України в ЄС;
- Росіяни вперше за три з половиною роки зробили значні поступки Трампу, — Венс;
- Зеленський заявив, що Україні не потрібні гарантії безпеки від Росії;
- Рейтинг Трампа істотно падає: не схвалюють дії президента США 56% громадян;
- Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців
- Допомога НАТО Україні у 2025 році сягне $50 мільярдів — голова Військового комітету Альянсу;
- Канада не виключає присутності своїх військових в Україні, — Карні;
- Венс: США миротворців розміщувати не буде;
- На Донеччині ЗСУ успішно контратакували й зачистили від росіян три села — Сирський;
- РФ стягує техніку на Запорізький напрямок, — Андрющенко;
- Вперше в Запоріжжя залетів FPV-дрон у вигляді квадрокоптера;
- Росіяни намагаються обійти Сіверськ та вийти на Слов’янськ — військові;
- У районі Добропілля ворог в оточенні, основну загрозу вдалося нейтралізувати — Трегубов;
- Кремль вимагає від України скасування законів, що обмежують дію російської мови, а також утискають УПЦ, — Лавров;
- Росіяни визнали, що у них не вийшло встановити "маріонетковий режим" у Києві, — Венс.
Нагадаємо, що нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росії довелося піти на деякі поступки у питанні перемир’я.
А Президент України Володимир Зеленський розкрив, чи узгоджує Україна зі США удари по Росії.