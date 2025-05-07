Громкое заявление Трампа и совещание Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень важное заявление" перед отъездом на Ближний Восток. Известно, что это произойдет в ближайшие дни.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 7 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;

международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

социолог Андрей Еременко;

народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;

экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.) Владимир Омелян;

дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.) Александр Левченко;

народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Напомним, что недавно Трамп заявил, что Украина и РФ готовы к соглашению о прекращении огня.

Кроме того, лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно его участия в прекращении огня в Украине.