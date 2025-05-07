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Громкое заявление Трампа и совещание Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Громкое заявление Трампа и совещание Зеленского — эфир Ранок.LIVE

7 мая 2025 г. 8:00

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Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень важное заявление" перед отъездом на Ближний Восток. Известно, что это произойдет в ближайшие дни.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 7 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
  • международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • социолог Андрей Еременко;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.) Владимир Омелян;
  • дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.) Александр Левченко;
  • народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Напомним, что недавно Трамп заявил, что Украина и РФ готовы к соглашению о прекращении огня.

Кроме того, лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно его участия в прекращении огня в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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