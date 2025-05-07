Гучна заява Трампа та нарада Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп анонсував "дуже важливу заяву" перед від'їздом на Близький Схід. Відомо, що це станеться найближчими днями.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 7 травня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;

міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

соціолог Андрій Єременко;

народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;

ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.) Володимир Омелян;

дипломат, посол України в Хорватіі та Боснії й Герцеговині (2010-2017 рр.) Олександр Левченко;

народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що Україна та РФ готові до угоди про припинення вогню.

Крім того, лідер провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо його участі в припиненні вогню в Україні.