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Гучна заява Трампа та нарада Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Гучна заява Трампа та нарада Зеленського — ефір Ранок.LIVE

07 травня 2025 р. 08:00

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Президент США Дональд Трамп анонсував "дуже важливу заяву" перед від'їздом на Близький Схід. Відомо, що це станеться найближчими днями.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 7 травня.

Гості ефіру Ранок.LIVE 

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;
  • міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;
  • ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.) Володимир Омелян;
  • дипломат, посол України в Хорватіі та Боснії й Герцеговині (2010-2017 рр.) Олександр Левченко;
  • народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що Україна та РФ готові до угоди про припинення вогню.

Крім того, лідер провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо його участі в припиненні вогню в Україні.

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08:43 Німеччина змінює правила для біженців — що мають знати українці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:34 Зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

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