Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия получает солдат из КНДР в обмен на технологии. В то же время стало известно, при каких условиях США предоставит Украине ссуду в 20 миллионов долларов.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 23 октября

Буданов предупредил: РФ получает солдат из КНДР в обмен на технологии.

Ллойд Остин рассказал, что солдаты КНДР уже прибыли на территорию РФ.

США предоставит Украине заём в $20 млрд: какие условия?

Ранее мы писали, что Министерство обороны Соединенных Штатов впервые подтвердило прибытие северокорейских военных в Российскую Федерацию. При этом отметили, что неизвестно, какую цель они преследуют.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность своей отставки из-за ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК). Эти учреждения не входят в компетенцию Минздрава.