Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини arrow
Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

23 октября 2024 г. 19:36

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия получает солдат из КНДР в обмен на технологии. В то же время стало известно, при каких условиях США предоставит Украине ссуду в 20 миллионов долларов.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 23 октября

  • Буданов предупредил: РФ получает солдат из КНДР в обмен на технологии.
  • Ллойд Остин рассказал, что солдаты КНДР уже прибыли на территорию РФ.
  • США предоставит Украине заём в $20 млрд: какие условия?

Ранее мы писали, что Министерство обороны Соединенных Штатов впервые подтвердило прибытие северокорейских военных в Российскую Федерацию. При этом отметили, что неизвестно, какую цель они преследуют.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность своей отставки из-за ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК). Эти учреждения не входят в компетенцию Минздрава.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:02 Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую

20:40 США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

20:37 Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

20:31 Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

20:00 Перевод военного в другой вид ВСУ — возможно ли это

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:59 Стало известно, кто займет должность нового генпрокурора

19:58 МИД Украины прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

19:54 В ОГП назвали области, где наибольший процент прокуроров с инвалидностью

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

21:02 Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую

20:40 США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

20:37 Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

20:31 Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

20:00 Перевод военного в другой вид ВСУ — возможно ли это

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:59 Стало известно, кто займет должность нового генпрокурора

19:58 МИД Украины прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

19:54 В ОГП назвали области, где наибольший процент прокуроров с инвалидностью

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

19:02 Украина рискует не получить 4 млрд евро выплат от ЕС — какая причина

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану