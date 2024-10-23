Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія отримує солдатів із КНДР в обмін на технології. Водночас стало відомо, за яких умов США надасть Україні позику в 20 мільйонів доларів.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 23 жовтня

Буданов попередив: РФ отримує солдатів із КНДР в обмін на технології.

Ллойд Остін розповів, що солдати КНДР уже прибули на територію РФ.

США надасть Україні позику в $20 млрд: які умови?

Раніше ми писали, що Міністерство оборони Сполучених Штатів вперше підтвердило прибуття північнокорейських військових до Російської Федерації. При цьому там зазначили, що невідомо, яку мету вони переслідують.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував можливість своєї відставки через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). Ці заклади не належать до компетенції МОЗ.