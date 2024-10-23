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Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

23 жовтня 2024 р. 19:36

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19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

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17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

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16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

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13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

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10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

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08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

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Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія отримує солдатів із КНДР в обмін на технології. Водночас стало відомо, за яких умов США надасть Україні позику в 20 мільйонів доларів.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 23 жовтня

  • Буданов попередив: РФ отримує солдатів із КНДР в обмін на технології.
  • Ллойд Остін розповів, що солдати КНДР уже прибули на територію РФ.
  • США надасть Україні позику в $20 млрд: які умови?

Раніше ми писали, що Міністерство оборони Сполучених Штатів вперше підтвердило прибуття північнокорейських військових до Російської Федерації. При цьому там зазначили, що невідомо, яку мету вони переслідують. 

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував можливість своєї відставки через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). Ці заклади не належать до компетенції МОЗ.

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19:02 Україна ризикує не отримати 4 млрд євро виплат від ЄС — яка причина

18:58 Альтернатива Одесі — партнери закликають Україну розвивати інші шляхи експорту

18:55 Третя штурмова знищила ворожу ББМ та гармату на позиціях окупантів — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:39 Виїзд за кордон тимчасово непридатних — юристи назвали проблему

18:36 Польща порадила Німеччині скасувати виплати біженцям — що пропонують на заміну

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