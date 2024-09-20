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Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

20 сентября 2024 г. 11:56

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11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

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17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

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В Киеве с визитом находится Урсула фон дер Ляен. Ожидается, что в ближайшие несколько часов глава Еврокомиссии объявит о выделении около 160 миллионов евро в энергетическую поддержку Украины.

Народный депутат Валентин Наливайченко рассказал о принципе помощи от ЕС в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 20 сентября.

160 миллионов евро на украинскую энергетику

Нардеп Валентин Наливайченко заявил, что 100 миллионов евро от Еврокомиссии пойдут на закупку энергетического оборудования, в частности трансформаторных подстанций. Еще 60 миллионов евро нужны для оперативных энергетических нужд. 

По информации Наливайченко, также продолжается обсуждение соглашения о льготных условиях для поставок электроэнергии из Евросоюза по доступным ценам.

"Это неизбежно, об этом надо договориться. Но ясно, что не по ценам ЕС. Украинцы во время войны не способны и не потянут такие тарифы, потому что они почти вдвое выше, чем даже сейчас те, что подняло правительство", — сказал нардеп.

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