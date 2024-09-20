Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу arrow
Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

20 вересня 2024 р. 11:56

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Text

08:00Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:38Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

У Києві з візитом перебуває Урсула фон дер Ляєн. Очікується, що у найближчі кілька годин глава Єврокомісії оголосить про виділення близько 160 мільйонів євро на енергетичну підтримку України.

Народний депутат Валентин Наливайченко розповів про принцип допомоги від ЄС в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 20 вересня.

160 мільйонів євро на українську енергетику

Нардеп Валентин Наливайченко заявив, що 100 мільйонів євро від Єврокомісії підуть на закупівлю енергетичного обладнання, зокрема трансформаторних підстанцій. Ще 60 мільйонів євро потрібні для оперативних енергетичних потреб. 

За інформацією Наливайченка, також триває обговорення угоди про пільгові умови для постачання електроенергії з Євросоюзу за доступними цінами.

"Це неминуче, про це треба домовитись. Але ясно, що не за цінами ЄС. Українці під час війни не здатні й не потягнуть такі тарифи, тому що вони майже вдвічі вищі, ніж навіть зараз ті, що підняв уряд", — сказав нардеп.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:49 Недоплатив 27 мільйонів — в Одесі судитимуть експортера зерна

12:45 У центрі Тернополя поліція затримала чоловіків, які співали пісні російською

12:39 Стерегли тиждень — у Києві військові спіймали паліїв автівок

12:35 Що робити при незаконному затриманні з боку ТЦК — всі важливі нюанси від юристів

12:35 У ЗСУ показали, як "Ахілес" знищує техніку і окупантів на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:33 Наталка Діденко повідомила, скільки ще киянам дихати смогом

12:18 Не все так, як показують на цих відео — Кіпер висловився про скандали з ТЦК в Одесі

12:17 Не лише Київ — які ще міста України потерпають від забрудненого повітря

12:11 Транспортні компанії наростили дохід — ТОП-10 підприємств

12:00 Найважчий опалювальний сезон — Терехов розповів, як Харків готується до зими

12:49 Недоплатив 27 мільйонів — в Одесі судитимуть експортера зерна

12:45 У центрі Тернополя поліція затримала чоловіків, які співали пісні російською

12:39 Стерегли тиждень — у Києві військові спіймали паліїв автівок

12:35 Що робити при незаконному затриманні з боку ТЦК — всі важливі нюанси від юристів

12:35 У ЗСУ показали, як "Ахілес" знищує техніку і окупантів на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:33 Наталка Діденко повідомила, скільки ще киянам дихати смогом

12:18 Не все так, як показують на цих відео — Кіпер висловився про скандали з ТЦК в Одесі

12:17 Не лише Київ — які ще міста України потерпають від забрудненого повітря

12:11 Транспортні компанії наростили дохід — ТОП-10 підприємств

12:00 Найважчий опалювальний сезон — Терехов розповів, як Харків готується до зими

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці