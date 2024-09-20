Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

У Києві з візитом перебуває Урсула фон дер Ляєн. Очікується, що у найближчі кілька годин глава Єврокомісії оголосить про виділення близько 160 мільйонів євро на енергетичну підтримку України.

Народний депутат Валентин Наливайченко розповів про принцип допомоги від ЄС в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 20 вересня.

160 мільйонів євро на українську енергетику

Нардеп Валентин Наливайченко заявив, що 100 мільйонів євро від Єврокомісії підуть на закупівлю енергетичного обладнання, зокрема трансформаторних підстанцій. Ще 60 мільйонів євро потрібні для оперативних енергетичних потреб.

За інформацією Наливайченка, також триває обговорення угоди про пільгові умови для постачання електроенергії з Євросоюзу за доступними цінами.

"Це неминуче, про це треба домовитись. Але ясно, що не за цінами ЄС. Українці під час війни не здатні й не потягнуть такі тарифи, тому що вони майже вдвічі вищі, ніж навіть зараз ті, що підняв уряд", — сказав нардеп.