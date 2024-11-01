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Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

1 ноября 2024 г. 22:33

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17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

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17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

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15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

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14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

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13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

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В проекте государственного бюджета на 2025 год средств на программу "єВідновлення" не заложили. Чтобы профинансировать украинцам компенсации за разрушенное жилье в 2025 году, нужно более 40 млрд грн.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти Елена Шуляк в эфире День.LIVE в пятницу, 1 ноября.

Средств на єВідновлення больше нет

По словам Шуляк, более 750 тысяч украинцев через "Дію" зафиксировали обращения по поводу поврежденного или разрушенного жилья.

"В 2023-2024 годах эффективно работала программа "єВідновлення", и почти 100 тыс. украинских семей воспользовались ею. Более 72 тыс. человек и семей получили компенсацию, более 10 тыс. украинских семей получили жилищные сертификаты, и более 4 тыс. уже эти жилищные сертификаты превратили в новые дома", — сказала она.

Депутат добавила, что Министерство восстановления поддерживает программу и предоставило предложение более чем на 40 млрд грн, однако нет источников, откуда можно было бы взять эти средства.

"Коммуникация между Минфином и Минвосстановление по этому поводу продолжается", — подытожила Шуляк.

Напомним, Украине обновили программу "єВідновлення" для тех, чьи дома пострадали от боевых действий. Теперь граждане могут подать заявку на жилищный сертификат или финансовую помощь для восстановления на своем земельном участке через портал "дія" или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Программой могут воспользоваться и временно находящиеся в Польше украинцы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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