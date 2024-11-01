Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

У проєкті державного бюджету на 2025 рік коштів на програму "єВідновлення" не заклали. Аби профінансувати українцям компенсації за зруйноване житло у 2025 році потрібно понад 40 млрд грн.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 1 листопада.

Коштів на єВідновлення немає

За словами Шуляк, понад 750 тисяч українців через "Дію" зафіксували звернення щодо пошкодженого або зруйнованого житла.

"За 2023-2024 роки ефективно працювала програма "єВідновлення", і майже 100 тис. українських родин скористалися нею. Більше ніж 72 тис. людей і родин отримали компенсацію, більше ніж 10 тис. українських родин отримали житлові сертифікати, і більше ніж 4 тис. уже ці житлові сертифікати перетворили на нові домівки", — сказала вона.

Депутатка додала, що Міністерство відновлення підтримує програму і надало пропозиції на понад 40 млрд грн, однак немає джерел, звідки можна було б взяти ці кошти.

"Комунікація між Мінфіном та Мінвідновлення щодо цього триває", — підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, Україні оновили програму "єВідновлення" для тих, чиї оселі постраждали від бойових дій. Тепер громадяни можуть подати заявку на житловий сертифікат або фінансову допомогу для відбудови на своїй земельній ділянці через портал "Дія" або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Програмою можуть скористатися й українці, що тимчасово перебувають у Польщі.