Россию не нужно выгонять из Организации Объединенных Наций (ООН), достаточно забрать право вето. Всегда должен быть диалог.

Об этом заявила председатель подкомитета по энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб в эфире Вечір.LIVE в среду, 25 сентября.

Россию не нужно выгонять из ООН

Гриб подчеркнула, что необходимо забрать у России право вето у ООН, а не выгонять ее полностью.

"Я могу согласиться с тем, что право вето у России можно забрать. Потому что сейчас идет война, продолжается агрессия России против Украины. И хотя бы в этих вопросах у них не дожно быть права вето. Но если полностью убрать Россию с этой площадки — то это ошибка", — сказала глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности.

Она отметила, что всегда должен быть диалог, и ООН на сегодняшний день является единственной площадкой, на которой говорится о хотя бы каких-то договоренностях.

"Я считаю, что необходимо разговаривать. Чем больше разговаривают, тем меньше используют пушки, но имеем, что уже имеем, и здесь необходимо все же, как воевать, так и рассматривать дипломатические пути разрешения этого конфликта", — подытожила она.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Организация Объединенных Наций игнорирует операцию украинских военных в Курской области. Он жалуется, что бойцы сил обороны "используют западное оружие для совершения неизбирательных действий".

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми публично унизил президента России Владимира Путина. Он сделал острое заявление во время выступления на Совбезе ООН, в котором сравнил его с мафиози.