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Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

25 вересня 2024 р. 21:43

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Росію не потрібно виганяти з Організації Об'єднаних Націй (ООН), достатньо забрати право вето. Завжди має бути діалог.

Про це заявила голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб в ефірі Вечір.LIVE у середу, 25 вересня.

Росію не потрібно виганяти з ООН

Гриб наголосила, що необхідно забрати у Росії право вето в ООН, а не виганяти їх повністю

"Я можу погодитися з тим, що право вето у Росії можна забрати. Тому що зараз йде війна, триває агресія Росії проти України. І хоча б у цих питаннях вони не повинні мати права вето. Але якщо повністю прибрати Росію з цього майданчику — то це помилка", — сказала  голова підкомітету з питань енергетичної безпеки.

Вона зазначила, що завжди має бути діалог, і ООН на сьогодні є єдиним майданчиком, на якому йдеться про хоча б якісь домовленості.

"Я вважаю, що необхідно розмовляти. Чим більше розмовляють, тим менше використовують гармати, але маємо, що маємо вже, і тут необхідно все ж таки, як воювати, так і розглядати дипломатичні шляхи вирішення цього конфлікту", — підсумувала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Організація Об'єднаних Націй ігнорує операцію українських військових у Курській області. Він скаржиться, що бійці Сил оборони "використовують західну зброю для вчинення невибіркових дій".

А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі публічно принизив президента Росії Володимира Путіна. Він зробив гостру заяву під час виступу на радбезі ООН, в якій порівняв його з мафіозі.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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