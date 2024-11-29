Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Украинцы, которые играют в недавно выпущенную игру S.T.A.L.K.E.R. 2, будут классными операторами дронов. Этих людей надо обучать и дать им возможности для развития.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил экс-премьер Украины Юрий Ехануров.

Что сказал бывший чиновник

"Я спрашивал командира взвода, сына моего товарища, я говорю: "Ваня, скажи мне, а имеет значение, откуда ты управляешь своими, потому что ты там 10-12 км от передка?". Говорит: "Хоть из Киева, хоть из Вашингтона , уже неважно, где я нахожусь", — рассказал бывший премьер-министр Украины.

Кроме того, Юрий Ехануров призвал украинскую молодежь выбирать эту профессию, чтобы быть полезными для себя, своей семьи и страны. Он добавил, что человека без специализации могут направить в любое место без учета его пожеланий.

Напомним, недавно в GSC Game World сообщили, что всего на второй день релиза уже было продано миллион копий S.T.A.L.K.E.R. 2. Такие результаты удалось достичь без учета игроков из Game Pass.

Также мы писали, российского стримера возмутил кавер украинской певицы Кристины Соловой в игре S.T.A.L.K.E.R. 2. В тексте композиции "Українська лють" звезда поет о том, какой бы мир царил в мире, если бы не существовало россиян.