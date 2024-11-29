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Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

29 листопада 2024 р. 23:49

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23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

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22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

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Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

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08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

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Українці, які грають у нещодавно випущену гру S.T.A.L.K.E.R. 2, будуть класними операторами дронів. Цих людей треба навчати та дати їм можливості для розвитку.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив експрем'єр України Юрій Єхануров.

Що сказав колишній посадовець

"Я питав командира взводу, сина мого товариша, я кажу: "Ваня, скажи мені, а має значення, звідки ти управляєш своїми, бо ти там 10-12 км від передка?". Каже: "Хоч з Києва, хоч з Вашингтону, уже немає значення, де я знаходжусь", — розповів колишній прем'єр-міністр України.

Окрім того, Юрій Єхануров закликав українську молодь обирати цей фах, щоб бути корисними для себе, своєї родини та країни. Він підкреслив, що людину без спеціалізації можуть направити в будь-яке місце без урахування її побажань.

Нагадаємо, нещодавно у GSC Game World повідомили, що всього на другий день релізу вже було продано мільйон копій S.T.A.L.K.E.R. 2. Такі результати вдалося досягти без врахування гравців з Game Pass.

Також ми писали, російського стримера обурив кавер української співачки Христини Соловій у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. У тексті композиції "Українська лють" зірка співає про те, який би мир панував у світі, якби не існувало росіян.

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23:56 Садовий показав як завмер Львів в пам'ять загиблих — відео

23:16 У Львові засудили чотирьох колаборантів, які воювали на боці РФ

23:03 Суд виправдав чоловіка, якого звинуватили в спробі втечі з країни

22:50 Зеленський назвав, що допоможе швидко закінчити гарячу фазу війни

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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