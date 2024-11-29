Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Українці, які грають у нещодавно випущену гру S.T.A.L.K.E.R. 2, будуть класними операторами дронів. Цих людей треба навчати та дати їм можливості для розвитку.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив експрем'єр України Юрій Єхануров.

Що сказав колишній посадовець

"Я питав командира взводу, сина мого товариша, я кажу: "Ваня, скажи мені, а має значення, звідки ти управляєш своїми, бо ти там 10-12 км від передка?". Каже: "Хоч з Києва, хоч з Вашингтону, уже немає значення, де я знаходжусь", — розповів колишній прем'єр-міністр України.

Окрім того, Юрій Єхануров закликав українську молодь обирати цей фах, щоб бути корисними для себе, своєї родини та країни. Він підкреслив, що людину без спеціалізації можуть направити в будь-яке місце без урахування її побажань.

Нагадаємо, нещодавно у GSC Game World повідомили, що всього на другий день релізу вже було продано мільйон копій S.T.A.L.K.E.R. 2. Такі результати вдалося досягти без врахування гравців з Game Pass.

Також ми писали, російського стримера обурив кавер української співачки Христини Соловій у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. У тексті композиції "Українська лють" зірка співає про те, який би мир панував у світі, якби не існувало росіян.