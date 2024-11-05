Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

С 30 октября в Киеве началось подключение жилых домов к теплу. Однако для тех, кто обеспечивает отопление благодаря дровам возникли препятствия - парламент принял новый закон о хранении древесины дома без официальных документов.

Об этом и не только поговорим в ток-шоу "Київський час" в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

глава Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Поповцев;

доктор наук по госуправлению, профессор кафедры

госуправления, местного самоуправления и управления городом НАДУ Василий Куйбида;

госуправления, местного самоуправления и управления городом НАДУ Василий Куйбида; депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог Кирилл Сазонов.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

в каком состоянии находятся шесть находящихся в Киеве объектов тепловой генерации;

сколько было враждебных попаданий в течение полномасштабного вторжения;

скольким киевлянам уже дали тепло;

Какие тарифы на отопление и сколько тратят киевляне ежемесячно на коммунальные услуги;

износ теплосетей Киева.

Напомним, премьер-министр Украины заявил, что запасы газа в Украине позволят обеспечить потребности населения в течение нынешней зимы.

По данным Шмыгаля, для отопительного сезона будет использоваться только украинский газ. Потому импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется.