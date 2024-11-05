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Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

5 ноября 2024 г. 19:00

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19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

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19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

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18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

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14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

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19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

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19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

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18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

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14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

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14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

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13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

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12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

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08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

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С 30 октября в Киеве началось подключение жилых домов к теплу. Однако для тех, кто обеспечивает отопление благодаря дровам возникли препятствия - парламент принял новый закон о хранении древесины дома без официальных документов.

Об этом и не только поговорим в ток-шоу "Київський час" в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • глава Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Поповцев;
  • доктор наук по госуправлению, профессор кафедры
    госуправления, местного самоуправления и управления городом НАДУ Василий Куйбида;
  • депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог Кирилл Сазонов.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • в каком состоянии находятся шесть находящихся в Киеве объектов тепловой генерации;
  • сколько было враждебных попаданий в течение полномасштабного вторжения;
  • скольким киевлянам уже дали тепло;
  • Какие тарифы на отопление и сколько тратят киевляне ежемесячно на коммунальные услуги;
  • износ теплосетей Киева.

Напомним, премьер-министр Украины заявил, что запасы газа в Украине позволят обеспечить потребности населения в течение нынешней зимы.

По данным Шмыгаля, для отопительного сезона будет использоваться только украинский газ. Потому импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется.

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19:01 Мельгоса удивил заявкой Украины U-21 — лидеры Динамо за бортом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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