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Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

05 листопада 2024 р. 19:00

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19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

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19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Text

19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

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Text

14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

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12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

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З 30 жовтня у Києві розпочалося підключення житлових будинків до тепла. Проте для тих, хто забезпечує опалення завдяки дровам виникли перешкоди — парламент ухвалив новий закон, щодо зберігання деревини вдома без офіційних документів.

Про це і не тільки поговоримо в ток-шоу "Київський час" о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • очільник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев;
  • доктор наук із держуправління, професор кафедри
    держуправління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Василь Куйбіда;
  • депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог Кирило Сазонов.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • у якому стані перебувають шість об'єктів теплової генерації, що знаходяться у Києві?
  • скільки було ворожих влучань протягом повномасштабного вторгнення;
  • скільком киянам вже дали тепло;
  • Які тарифи на опалення та скільки витрачають кияни щомісяця на комунальні послуги;
  • зношеність тепломереж Києва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України заявив, що запаси газу в Україні дозволять забезпечити потреби населення протягом цьогорічної зими.

За даними Шмигаля, для опалювального сезону використовуватиметься лише український газ. Тому імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.

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20:15 Окупанти розстріляли шістьох полонених під Покровськом

20:14 Мовний скандал у книгарні Києва — поліція відреагувала

20:00 Чоловіки 50+ — чи мобілізують їх у листопаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:53 Трамп проголосував на виборах і заявив про впевненість у перемозі

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19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

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12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

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