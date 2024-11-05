Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

З 30 жовтня у Києві розпочалося підключення житлових будинків до тепла. Проте для тих, хто забезпечує опалення завдяки дровам виникли перешкоди — парламент ухвалив новий закон, щодо зберігання деревини вдома без офіційних документів.
Про це і не тільки поговоримо в ток-шоу "Київський час" о 19:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- очільник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев;
- доктор наук із держуправління, професор кафедри
держуправління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Василь Куйбіда;
- депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог Кирило Сазонов.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- у якому стані перебувають шість об'єктів теплової генерації, що знаходяться у Києві?
- скільки було ворожих влучань протягом повномасштабного вторгнення;
- скільком киянам вже дали тепло;
- Які тарифи на опалення та скільки витрачають кияни щомісяця на комунальні послуги;
- зношеність тепломереж Києва.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України заявив, що запаси газу в Україні дозволять забезпечити потреби населення протягом цьогорічної зими.
За даними Шмигаля, для опалювального сезону використовуватиметься лише український газ. Тому імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.