Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

З 30 жовтня у Києві розпочалося підключення житлових будинків до тепла. Проте для тих, хто забезпечує опалення завдяки дровам виникли перешкоди — парламент ухвалив новий закон, щодо зберігання деревини вдома без офіційних документів.

Про це і не тільки поговоримо в ток-шоу "Київський час" о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

очільник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев;

доктор наук із держуправління, професор кафедри

держуправління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Василь Куйбіда;

держуправління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Василь Куйбіда; депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог Кирило Сазонов.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

у якому стані перебувають шість об'єктів теплової генерації, що знаходяться у Києві?

скільки було ворожих влучань протягом повномасштабного вторгнення;

скільком киянам вже дали тепло;

Які тарифи на опалення та скільки витрачають кияни щомісяця на комунальні послуги;

зношеність тепломереж Києва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України заявив, що запаси газу в Україні дозволять забезпечити потреби населення протягом цьогорічної зими.

За даними Шмигаля, для опалювального сезону використовуватиметься лише український газ. Тому імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.