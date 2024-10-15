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Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

15 октября 2024 г. 20:01

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20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

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20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

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19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

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18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

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17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

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16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

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15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

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13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

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20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

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20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

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13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Украина готова к зимним похолоданиям, отопление будет более чем в 90% домов. Тем временем, украинцев могут начать лишать права собственности на землю в тех регионах, где строятся фортификационные сооружения.

Обо всем этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".

Главные новости 15 октября

  • Работают все энергоблоки АЭС. Большая часть домов готова к отопительному сезону.
  • Без ТЦК и ВЛК. В "Дії" начнет работать рекрутинг операторов БпЛА.
  • Украинцы могут начать лишать права на землю для строительства фортификаций.

Ранее мы писали, что в Украине анонсировали запуск рекрутинга операторов дронов через приложение "Дія". Благодаря этому военнообязанным не нужно будет идти в ТЦК и СП и проходить ВЛК.

Перед Минэнерго стоят четкие задачи по защите энергообъектов. Также правительство создало специальный штаб по координации действий в случае чрезвычайных ситуаций.

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21:24 В Харькове раздались взрывы

21:20 Уточнение данных из-за границы — как долго длится этот процесс

21:13 Во Львове пенсионер распространял коммунистическую символику — как его наказал суд

20:58 Бывшего украинского шахматиста поймали на мошенничестве

20:53 Укрзализныця откроет движение для путешествий детских групп в горы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:38 В ЦПД заявили, что Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине

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20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

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15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

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13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE