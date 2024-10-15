Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Украина готова к зимним похолоданиям, отопление будет более чем в 90% домов. Тем временем, украинцев могут начать лишать права собственности на землю в тех регионах, где строятся фортификационные сооружения.

Обо всем этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".

Главные новости 15 октября

Работают все энергоблоки АЭС. Большая часть домов готова к отопительному сезону.

Без ТЦК и ВЛК. В "Дії" начнет работать рекрутинг операторов БпЛА.

Украинцы могут начать лишать права на землю для строительства фортификаций.

Ранее мы писали, что в Украине анонсировали запуск рекрутинга операторов дронов через приложение "Дія". Благодаря этому военнообязанным не нужно будет идти в ТЦК и СП и проходить ВЛК.

Перед Минэнерго стоят четкие задачи по защите энергообъектов. Также правительство создало специальный штаб по координации действий в случае чрезвычайных ситуаций.