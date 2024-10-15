Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

України готова до зимових похолодань, опалення буде у більш ніж 90 % будинків. Тим часом українців можуть почати позбавляти права власності на землю у тих регіонах, де будуються фортифікаційні споруди.

Про все це й не тільки розповів Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини".

Головні новини 15 жовтня

Працюють усі енергоблоки АЕС. Більша частина будинків готова до опалювального сезону.

Без ТЦК та ВЛК. У Дії почне працювати рекрутинг операторів БпЛА.

Українців можуть почати позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій.

Раніше ми писали, що в Україні анонсували запуск рекрутингу операторів дронів через застосунок "Дія". Завдяки цьому військовозобов'язаним не потрібно буде йти до ТЦК та СП і проходити ВЛК.

Перед Міненерго стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів. Також уряд створив спеціальний штаб з координації дій у разі надзвичайних ситуацій.