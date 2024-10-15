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Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

15 жовтня 2024 р. 20:01

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20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

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20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

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19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

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18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

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17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

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16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

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15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

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15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

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13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

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20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

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20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Text

19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

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13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

України готова до зимових похолодань, опалення буде у більш ніж 90 % будинків. Тим часом українців можуть почати позбавляти права власності на землю у тих регіонах, де будуються фортифікаційні споруди.

Про все це й не тільки розповів Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини"

Головні новини 15 жовтня

  • Працюють усі енергоблоки АЕС. Більша частина будинків готова до опалювального сезону.
  • Без ТЦК та ВЛК. У Дії почне працювати рекрутинг операторів БпЛА.
  • Українців можуть почати позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій.

Раніше ми писали, що в Україні анонсували запуск рекрутингу операторів дронів через застосунок "Дія". Завдяки цьому військовозобов'язаним не потрібно буде йти до ТЦК та СП і проходити ВЛК.

Перед Міненерго стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів. Також уряд створив спеціальний штаб з координації дій у разі надзвичайних ситуацій.

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Всі Новини Статті Відео
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20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

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Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

19:41 Apple анонсувала iPad Mini з чипом A17 Pro — що у ньому нового

19:35 Бійці 47-ої бригади показали унікальні кадри підготовки новобранців — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:22 На Харківщині посилили евакуацію з двох громад

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20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

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19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

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18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

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17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

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15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

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15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

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13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE