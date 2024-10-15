Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

України готова до зимових похолодань, опалення буде у більш ніж 90 % будинків. Тим часом українців можуть почати позбавляти права власності на землю у тих регіонах, де будуються фортифікаційні споруди.
Про все це й не тільки розповів Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини".
Головні новини 15 жовтня
- Працюють усі енергоблоки АЕС. Більша частина будинків готова до опалювального сезону.
- Без ТЦК та ВЛК. У Дії почне працювати рекрутинг операторів БпЛА.
- Українців можуть почати позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій.
Раніше ми писали, що в Україні анонсували запуск рекрутингу операторів дронів через застосунок "Дія". Завдяки цьому військовозобов'язаним не потрібно буде йти до ТЦК та СП і проходити ВЛК.
Перед Міненерго стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів. Також уряд створив спеціальний штаб з координації дій у разі надзвичайних ситуацій.