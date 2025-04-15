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Гордон раскрыл секреты Путина — эфир Вечір.LIVE

Гордон раскрыл секреты Путина — эфир Вечір.LIVE

15 апреля 2025 г. 20:00

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Журналист Дмитрий Гордон расскажет, что скрывает российский диктатор Путин от президента США Дональд Трампа. А также, когда, по его прогнозам, может закончиться полномасштабная война в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE с Дмитрием Гордоном во вторник, 15 апреля.

О чем будет говорить Дмитрий Гордон в эфире Вечір.LIVE 15 апреля

Во время эфира с Гордоном будут обсуждаться следующие темы:

  • Завершится ли война в 2025 году? Прогнозы относительно дат и итогов;
  • Европейские миротворцы в Украине: реальность или иллюзия;
  • Ситуация в Киевсовете: увольнения и коррупционные скандалы;

Напомним, что 11 апреля, лидер США Дональд Трамп призвал руководство России как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня в Украине.

Кроме того, 11 апреля, в Санкт-Петербурге состоялись переговоры специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина. Во время встречи стороны обсуждали вопросы войны в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

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Text

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