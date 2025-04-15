Гордон раскрыл секреты Путина — эфир Вечір.LIVE

Журналист Дмитрий Гордон расскажет, что скрывает российский диктатор Путин от президента США Дональд Трампа. А также, когда, по его прогнозам, может закончиться полномасштабная война в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE с Дмитрием Гордоном во вторник, 15 апреля.

О чем будет говорить Дмитрий Гордон в эфире Вечір.LIVE 15 апреля

Во время эфира с Гордоном будут обсуждаться следующие темы:

Завершится ли война в 2025 году? Прогнозы относительно дат и итогов;

Европейские миротворцы в Украине: реальность или иллюзия;

Ситуация в Киевсовете: увольнения и коррупционные скандалы;

Напомним, что 11 апреля, лидер США Дональд Трамп призвал руководство России как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня в Украине.

Кроме того, 11 апреля, в Санкт-Петербурге состоялись переговоры специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина. Во время встречи стороны обсуждали вопросы войны в Украине.