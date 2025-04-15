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Гордон розкрив секрети Путіна — ефір Вечір.LIVE

Гордон розкрив секрети Путіна — ефір Вечір.LIVE

15 квітня 2025 р. 20:00

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Журналіст Дмитро Гордон розповість, що приховує російський диктатор Путін від президента США Дональд Трампа. А також, коли, за його прогнозами, може закінчитися повномасштабна війна в Україні. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE  з Дмитром Гордоном у вівторок, 15 квітня.  

Про що говоритиме Дмитро Гордон в ефірі Вечір.LIVE 15 квітня 

Під час ефіру з Гордоном обговорюватимуться наступні теми: 

  • Чи завершиться війна у 2025 році? Прогнози щодо дат і підсумків;
  • Європейські миротворці в Україні: реальність чи ілюзія;
  • Ситуація в Київраді: звільнення та корупційні скандали;

Нагадаємо, що 11 квітня, лідер США Дональд Трамп закликав керівництво Росії якнайшвидше розпочати переговори про припинення вогню в Україні.

Крім того, 11 квітня, у Санкт-Петербурзі відбулися переговори спеціального посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Під час зустрічі сторони обговорювали питання війни в Україні.

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20:08 Як Гвінет Пелтроу створила кухню-мрію у скромному просторі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 У Нацгвардії створили два корпуси — їх очолили відомі військові

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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