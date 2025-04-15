Гордон розкрив секрети Путіна — ефір Вечір.LIVE

Журналіст Дмитро Гордон розповість, що приховує російський диктатор Путін від президента США Дональд Трампа. А також, коли, за його прогнозами, може закінчитися повномасштабна війна в Україні.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE з Дмитром Гордоном у вівторок, 15 квітня.

Про що говоритиме Дмитро Гордон в ефірі Вечір.LIVE 15 квітня

Під час ефіру з Гордоном обговорюватимуться наступні теми:

Чи завершиться війна у 2025 році? Прогнози щодо дат і підсумків;

Європейські миротворці в Україні: реальність чи ілюзія;

Ситуація в Київраді: звільнення та корупційні скандали;

Нагадаємо, що 11 квітня, лідер США Дональд Трамп закликав керівництво Росії якнайшвидше розпочати переговори про припинення вогню в Україні.

Крім того, 11 квітня, у Санкт-Петербурзі відбулися переговори спеціального посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Під час зустрічі сторони обговорювали питання війни в Україні.