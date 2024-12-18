Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

Верховная Рада Украины во вторник, 17 декабря, приняла в основу законопроект о внедрении множественного гражданства. Люди, которые имеют паспорта других стран, смогут голосовать, но не занимать должности во власти.

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Ранок.LIVE в среду, 18 декабря.

Множественное гражданство в Украине

По его словам, этот законопроект рассматривался еще до войны, поэтому, по мнению Горбенко, сейчас документ рассматривают очень вовремя.

Нардеп объяснил, что с начала полномасштабной войны очень много украинцев выехали за границу — это 5,7 миллиона человек. За эти три года некоторые из них смогли получить виды на жительство или гражданство в других странах.

"Это практика европейских демократических стран, поэтому точно нужно последовать примеру, но правками его дополнить", — сказал Горбенко.

На вопрос, смогут ли украинцы с множественным гражданством руководить страной, он ответил, что нет. В то же время, право участвовать в выборах останется.

Напомним, "за" введение в Украине института множественного гражданства проголосовали 247 депутатов Верховной Рады.

Также мы писали, что украинцы массово отказываются от украинских паспортов за границей.