Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня, ухвалила за основу законопроєкт про впровадження множинного громадянства. Люди, які мають паспорти інших країн, зможуть голосувати, але не очолювати посади у владі.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 18 грудня.

Множинне громадянство в Україні

За його словами, цей законопроєкт розглядався ще до війни, тому на думку Горбенка, зараз документ розглядати "на часі".

Нардеп пояснив, з початку повномасштабної війни дуже багато українців виїхали за кордон — це 5,7 мільйонів осіб. За ці три роки деякі з них змогли отримати посвідки на проживання або громадянство в інших країнах.

"Це практика європейських демократичних країн, тому точно треба брати приклад, але правками його доповнити", — сказав Горбенко.

На запитання, чи зможуть українці з множинним громадянством керувати країною він відповів, що ні. Водночас право брати участь у виборах залишиться.

Нагадаємо, "за" запровадження в Україні інституту множинного громадянства проголосували 247 депутатів Верховної Ради.

Також ми писали, що українці масово відмовляються від українських паспортів за кордоном.