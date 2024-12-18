Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство arrow
Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

18 грудня 2024 р. 11:34

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня, ухвалила за основу законопроєкт про впровадження множинного громадянства. Люди, які мають паспорти інших країн, зможуть голосувати, але не очолювати посади у владі.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 18 грудня.

Множинне громадянство в Україні

За його словами, цей законопроєкт розглядався ще до війни, тому на думку Горбенка, зараз документ розглядати "на часі".

Нардеп пояснив, з початку повномасштабної війни дуже багато українців виїхали за кордон — це 5,7 мільйонів осіб. За ці три роки деякі з них змогли отримати посвідки на проживання або громадянство в інших країнах.

"Це практика європейських демократичних країн, тому точно треба брати приклад, але правками його доповнити", — сказав Горбенко.

На запитання, чи зможуть українці з множинним громадянством керувати країною він відповів, що ні. Водночас право брати участь у виборах залишиться.

Нагадаємо, "за" запровадження в Україні інституту множинного громадянства проголосували 247 депутатів Верховної Ради.

Також ми писали, що українці масово відмовляються від українських паспортів за кордоном

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

17:48 Страти полонених — Лубінець назвав кількість випадків з 2022 року

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE