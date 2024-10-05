Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию с обвинением в коррупции руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына. Он отметил, что коррупция во время войны достигла очень больших масштабов.

Об этом Гончаренко заявил в комментарии Новини.LIVE.

Коррупция достигла колоссальных масштабов

"Эта история о шести миллионах долларов, на которых они там лежат — это выходит за любые границы. Хмельницкая область, со всем уважением, не самая большая область Украины. Представьте себе, какая колоссальная коррупционная пирамида построена в государстве. И она же не завершается на областных руководителях, а идет дальше", — объяснил Гончаренко.

Нардеп также напомнил о коррупции в ТЦК и подчеркнул, что теперь такая же ситуация наблюдается у МСЭК.

"Мы видели ТЦК с полными мешками долларов, теперь видим МСЭК. Это свидетельство полной катастрофы. Коррупция набрала масштабные обороты в Украине", — отметил нардеп.

Также Гончаренко отметил, что у МСЭК бывают ситуации, когда людей заставляют давать взятку.

"Люди бывает без ноги приходят в МСЭК, им дурачат голову с документами об инвалидности. Заставляют проходить-перепроходить врачей, чтобы они от отчаяния уже несли деньги", — резюмировал Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что работники Государственного бюро расследований задержали руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Ее подозревают в незаконном обогащении — в доме обнаружили наличными почти 6 миллионов долларов США, драгоценности и не только.

Напомним, мы рассказывали детали, известные о скандальной должностнице Хмельницкого областного центра МСЭК. Оказалось, что она депутат Хмельницкого областного совета от партии "Слуга народа", а также имеет несколько бизнес-проектов.