Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію з обвинуваченням у корупції керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. Він зазначив, що корупція під час війни сягнула дуже великих масштабів.

Про це Гончаренко завив у коментарі Новини.LIVE.

Корупція сягнула колосальних масштабів

"Оця історія про шість мільйонів доларів, на яких вони там лежать — це виходить за будь-які межі. Хмельницька область, з усією повагою, не найбільша область України. Уявіть собі яка колосальна корупційна піраміда збудована в державі. І вона ж не завершується на обласних керівниках, а йде далі", — пояснив Гончаренко.

Нардеп також нагадав про корупцію в ТЦК і підкреслив, що тепер така сама ситуація спостерігається у МСЕК.

"Ми бачили ТЦК з повними мішками доларів, тепер бачимо МСЕК. Це є свідченням повної катастрофи. Корупція набрала масштабних обертів в Україні", — зазначив нардеп.

Також Гончаренко зазначив, що у МСЕК бувають ситуації, коли людей змушують давати хабар.

"Люди буває без ноги приходять у МСЕК, їм морочать голову з документами про інвалідність. Заставляють проходити-перепроходити лікарів, щоб вони від відчаю вже несли гроші", — резюмував Гончаренко.

Раніше ми повідомляли, що працівники Державного бюро розслідувань затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Її підозрюють у незаконному збагаченні — в помешканні виявили готівкою майже 6 мільйонів доларів США, коштовності й не тільки.

Нагадаємо, ми розповідали деталі, які відомі про скандальну посадовицю Хмельницького обласного центру МСЕК. Виявилось, що вона є депутаткою Хмельницької обласної ради від партії "Слуга народу", а також має кілька бізнес-проєктів.